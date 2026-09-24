Joel Huiqui no contará con equipo completo para la Jornada 10 del Apertura 2026

Cruz Azul podría tener dos bajas más para su partido ante Toluca. A las ausencias de Kevin Mier, Erik Lira y Jeremy Márquez por Fecha FIFA se suman las dudas de Amaury García y Carlos Rotondi, quienes todavía no están al cien por ciento y atraviesan distintos procesos de recuperación.

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Fue Joel Huiqui quien confirmó en conferencia de prensa que ambos jugadores trabajan en su readaptación, por lo que su disponibilidad para el encuentro dependerá de cómo evolucionen en los próximos días.

Lo de Carlos Rotondi fue un poco por precaución. Él, en el partido de Inter, entró bastante bien, pero no logró controlar, sobre todo, la molestia que tenía. Decidimos pararlo para que siga todavía la recuperación y hoy está mucho mejor. Esperemos, obviamente, con el cuerpo técnico y el cuerpo médico, que pueda mejorar”, explicó Huiqui.

Cruz Azul en Campeones Cup | IMAGO7

Por su parte, Amaury García también se mantiene como duda. El jugador presentó una sobrecarga y actualmente se encuentra en etapa de readaptación, por lo que Cruz Azul esperará su evolución antes de determinar si podrá estar disponible ante los Diablos.

En el caso de Amaury García también tenía una sobrecarga importante. Está en una etapa de readaptación y esperemos tenerlo listo. Si no es para ahora, igual para la próxima semana”, señaló el estratega.

Amaury García con Cruz Azul en Campeones Cup | IMAGO7

Jeremy Márquez se lesionó con Selección Mexicana

Nos llegó un reporte de Jeremy: no sé si tuvo una contractura, realmente no recuerdo bien, pero sí fue en el entrenamiento. A veces es muy normal que pase este tipo de cosas, pero el jugador está expuesto a este tipo de lesiones. Creo que no es nada grave. Esperemos que esté pronto recuperado para que pueda jugar”, comentó.

Así, Cruz Azul deberá esperar la evolución de ambos futbolistas antes de definir si podrá contar con ellos frente a Toluca, en un partido en el que La Máquina ya tendrá que hacer modificaciones importantes debido a las bajas por Fecha FIFA.