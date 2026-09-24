Un encuentro que la liga mexicana esperó por mas de una década

Rayados y Atlante volverán a verse las caras en la Liga MX después de 12 años, en un enfrentamiento que además de marcar el reencuentro entre ambos clubes, cuenta con varios vínculos entre sus historias. La última ocasión en la que se enfrentaron en el máximo circuito fue durante el Clausura 2014, cuando Monterrey se impuso 3-2 en el Estadio Tecnológico.

Clausura 2014 Monterrey se impuso 3-2 ante Atlante l mexsport

Desde aquel encuentro han pasado más de una década sin que ambos equipos se midan en la Primera División. Ahora, el duelo vuelve a presentarse y lo hace con varias conexiones entre sus protagonistas, ya que distintos personajes que han formado parte de la historia de uno de los clubes también dejaron huella en el otro.

Uno de los principales vínculos es Miguel Herrera, quien ha dirigido a ambas instituciones. El estratega mexicano estuvo al frente de Rayados entre 2004 y 2007, mientras que actualmente es el director técnico del Atlante, por lo que volverá a enfrentarse al equipo que dirigió durante una etapa de su carrera.

Rayados vs Monterrey Clausura 2014 l MEXSPORT

Otro nombre que une a los dos clubes es Víctor Manuel Vucetich. Antes de convertirse en uno de los entrenadores más importantes en la historia de Rayados, Vucetich tuvo su etapa como futbolista con Atlante. Años después, ya como estratega de Monterrey, consiguió títulos y protagonizó una de las etapas más exitosas del conjunto regiomontano.

La relación también pasa por Luis Miguel Salvador, quien comenzó su carrera como futbolista con Atlante. Posteriormente defendió la camiseta de Rayados y, años más tarde, regresó a la institución regiomontana desde el área directiva, donde se desempeñó como presidente deportivo y participó en una etapa importante del club.

Luis Miguel Salvador y Aldo de Nigris, en Monterrey | MEXSPORT

Finalmente, Walter Erviti representa uno de los vínculos más actuales. El argentino jugó para Rayados y también defendió la camiseta del Atlante durante su carrera como futbolista. Ahora, su relación con ambos clubes continúa desde otro puesto, ya que actualmente se desempeña como director deportivo de Monterrey.