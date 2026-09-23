Íker Fimbres ha perdido protagonismo con Rayados durante el Apertura 2026. El mediocampista suma seis apariciones en nueve jornadas, pero solamente una de ellas como titular, acumulando apenas 103 minutos en el torneo.
¿Qué pasa con Fimbres?
De acuerdo con registros recientes, es el juvenil de Monterrey con más minutos dentro de la regla de menores, aunque su participación ha disminuido conforme avanza el campeonato.
Matías Almeyda explicó que Fimbres tiene una fuerte competencia por un puesto en el mediocampo, al compartir posición con jugadores como Orbelín Pineda, Oliver Torres, Fidel Ambriz y César Garza.
¿Qué dijo Jesús Almeyda?
El estratega argentino reconoció que el canterano ha recibido oportunidades, pero consideró que actualmente otros elementos están por delante en la pelea por la titularidad.
“Íker compite con Orbe, con Oli, compite con Fidel, compite ahora con César, y yo tengo que elegir a uno. Ha entrado, ha tenido posibilidades y está en nosotros volver a recuperar esa confianza. Pero sí, los que están arriba de él juegan bien y se hace complicado. Es la realidad. Por ahí, yo considero que tanto Oli como Orbe están mejor que él, por eso participa o participa menos”, señaló Almeyda.
De cara a lo que resta del torneo, Fimbres tendrá que aprovechar las oportunidades que reciba para recuperar terreno dentro de la competencia interna. Con un plantel que cuenta con varias alternativas en el mediocampo, su participación dependerá de su rendimiento y de las decisiones que tome Almeyda, por lo que el canterano buscará volver a tener mayor presencia con Rayados.