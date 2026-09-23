El juvenil ha perdido protagonismo y el DT de Monterrey habló al respecto

Íker Fimbres ha perdido protagonismo con Rayados durante el Apertura 2026. El mediocampista suma seis apariciones en nueve jornadas, pero solamente una de ellas como titular, acumulando apenas 103 minutos en el torneo.

¿Qué pasa con Fimbres?

De acuerdo con registros recientes, es el juvenil de Monterrey con más minutos dentro de la regla de menores, aunque su participación ha disminuido conforme avanza el campeonato.

Fimbres celebra su primer gol como profesional | MEXSPORT

Matías Almeyda explicó que Fimbres tiene una fuerte competencia por un puesto en el mediocampo, al compartir posición con jugadores como Orbelín Pineda, Oliver Torres, Fidel Ambriz y César Garza.

Matías Almeyda en la premiación de Leagues Cup 2026 | MEXSPORT

¿Qué dijo Jesús Almeyda?

El estratega argentino reconoció que el canterano ha recibido oportunidades, pero consideró que actualmente otros elementos están por delante en la pelea por la titularidad.

“Íker compite con Orbe, con Oli, compite con Fidel, compite ahora con César, y yo tengo que elegir a uno. Ha entrado, ha tenido posibilidades y está en nosotros volver a recuperar esa confianza. Pero sí, los que están arriba de él juegan bien y se hace complicado. Es la realidad. Por ahí, yo considero que tanto Oli como Orbe están mejor que él, por eso participa o participa menos”, señaló Almeyda.

Iker Fimbres, joya de Rayados de Monterrey | IMAGO7