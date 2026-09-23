El estratega argentino habló previo al duelo

De cara al duelo de este viernes ante Atlante, Matías Almeyda destacó el respeto que le genera el equipo dirigido por Miguel Herrera, al considerar que los conjuntos del estratega mexicano suelen mostrar un buen nivel de futbol. El técnico de Rayados señaló que ha analizado tanto al rival como a su entrenador y su trayectoria.

¿Qué dijo Jesús Almayda?

“Bueno, la primera, no estoy al margen de eso. La verdad, yo analizo al equipo que enfrento, analizo al entrenador, el historial que tiene y todo lo que hace con sus equipos. Siempre los equipos del Piojo juegan buen futbol. Entonces, para mí merece respeto ese lugar.”

Matías Almeyda, entrenador de Rayados | Imago7

El argentino también habló sobre las ausencias que tendrá Monterrey debido a la convocatoria de Víctor Guzmán y Orbelín Pineda con la Selección Mexicana. Almeyda reconoció que se trata de dos bajas importantes, aunque confía en que los jugadores que ocupen sus lugares puedan responder ante Atlante.

“Con respecto a la segunda pregunta, sí, son dos bajas importantes porque lo vienen haciendo muy bien, porque cada uno en su posición se viene destacando y por eso fueron llamados a su selección. Pero, bueno, trataremos de que los que jueguen en esas posiciones cubran con expectativas de que ellos lo hagan, que lo puedan hacer bien también, con otras características, obviamente.”

Plantilla completa de Atlante en el duelo ante Pachuca en la Jornada 8 | Imago7

Almeyda celebra regreso del Tri a Monterrey

Por otra parte, Almeyda celebró que la Selección Mexicana vuelva a disputar un partido en Monterrey y destacó el ambiente que se vive en el Estadio BBVA cuando Rayados juega como local. El estratega consideró que la presencia del Tricolor representará una fiesta para la afición regiomontana.

“Van a poder disfrutar de un gran estadio, de un ambiente espectacular. En el partido pasado, realmente el ambiente se notaba, un ambiente positivo donde eso se transmite y donde a nosotros nos sirve cuando tenemos nuestro público a favor. Es lindo, muy bonito. Aparte, qué bonito el estadio, ¿no? Y, bueno, si viene la selección, que está confirmado, no deja de ser una fiesta y la posibilidad de que la gente de esta ciudad pueda llenarlo, como lo llenamos nosotros todos los partidos. Y lo llenamos todos los partidos.”

Jugadores de la Selección Mexicana en su primer entrenamiento con Rafa Márquez | CAPTURA

Finalmente, el técnico de Rayados consideró que Monterrey cuenta con las condiciones para albergar más encuentros de la Selección Mexicana en el futuro, especialmente por la infraestructura de sus estadios y la experiencia que tendrá la ciudad con la próxima Copa del Mundo.