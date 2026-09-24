Javier Aquino se pronuncia sobre el ascenso y descenso: "no tiene nivel"

El futbolista de Juárez aseguró que está a favor del sistema de competencia, pero de momento no es viable

Javier Aquino, futbolista de Bravos, se pronunció sobre la discusión alrededor del ascenso y descenso en el futbol mexicano y aseguró estar a favor de que vuelva el sistema, aunque consideró que antes también debe analizarse el nivel actual de los clubes que participan en la Liga de Expansión MX.

El experimentado jugador recordó su paso por la antigua Liga de Ascenso, competencia en la que estuvo aproximadamente tres años, y señaló que existen diferencias importantes respecto al nivel que actualmente muestra la división de plata del futbol mexicano.

“Yo estuve aproximadamente tres años en la Liga de Ascenso cuando realmente era Liga de Ascenso, porque también hay que decirlo: la Liga de Expansión en este momento tampoco tiene el nivel que tenía la Liga de Ascenso antes”, declaró Aquino.

Javier Aquino, en lamento, con Bravos de Juárez | IMAGO7

Javier Aquino está a favor del regreso del ascenso

Pese a sus cuestionamientos, Aquino dejó clara su postura sobre el tema y consideró que recuperar el ascenso y descenso podría beneficiar al futbol mexicano, principalmente porque aumentaría la exigencia deportiva y generaría mayores oportunidades para los futbolistas.

“Para mí, en lo personal, pienso que el ascenso y descenso suma mucho al futbol mexicano. También creo que es beneficioso para el futbol mexicano para que puedan salir jugadores, pero también creo que hay que ver el nivel que mantienen los equipos de Liga de Expansión ahora”, explicó.

El jugador recordó que durante su etapa en la división de ascenso llegó a enfrentar a clubes y futbolistas con experiencia en Primera División, algo que, desde su perspectiva, actualmente ocurre con menor frecuencia. “Te encontrabas equipos como Necaxa, Veracruz, jugadores ya de mucho nivel y realmente ahora yo creo que no sucede eso”, añadió.

Letrero de la Liga de Expansión en el Apertura 2026 | IMAGO 7

Aquino señala a los altos mandos del futbol mexicano

Aquino también recalcó que los futbolistas únicamente compiten bajo las reglas establecidas y que las decisiones sobre el formato de competencia corresponden a los propietarios de los clubes y a los dirigentes. “Nosotros jugamos de acuerdo a las reglas que existen y nosotros no tomamos las decisiones. Podemos dar una opinión personal, pero las reglas no las ponemos nosotros”, afirmó.

Finalmente, el futbolista aseguró que el regreso del ascenso y descenso puede representar un avance, aunque consideró que existen más aspectos que deberían modificarse para elevar el nivel del balompié nacional. “Hay muchas decisiones arriba que se pueden cambiar para el bien del futbol mexicano y tampoco se hace. Ojalá se tome la mejor decisión y si se gana que vuelva el ascenso, pues bienvenido sea”, sentenció.