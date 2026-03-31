Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Javier Aquino se va contra la afición que reclamó a México: "Si van a abuchear mejor no vayan"

Javier Aquino en un partido con Bravos de Juárez l MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 17:29 - 31 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exjugador de Tigres dio su punto de vista sobre las críticas y acciones de la afición mexicana hacia el combinado nacional

Polémica y opiniones dividas es lo que ha generado la reacción de la gente contra la Selección Mexicana en el partido ante Portugal que significó la reapertura del Estadio Azteca. El funcionamiento de México sigue sin convencer a los fanáticos, quienes abuchearon, gritaron y protestaron casi al final del encuentro.

Toma de la afición mexicana en el partido de México vs Portugal l MEXSPORT

Toda la semana ha estado repleta de diversos puntos de vista con respecto a si es válido o no que los aficionados abucheen o muestren descontento con el combinado nacional, sobretodo a menos de tres meses de que de inicio la Copa del Mundo.

Dentro del ramo de futbolistas que salieron a sumar a la conversación estuvo el actual delantero de FC Juárez, Javier Aquino, quien habló sin tapujos y mandó un fuerte mensaje a los aficionados.

La reapertura del Estadio Azteca l MEXSPORT

El mensaje de Javier Aquino

Si no te gusta la selección y no estás de acuerdo, mejor no vayas y quédate en casa. Si no vas a ir para sumar entonces no vayas al estadio.

El exjugador de Tigres sacó a relucir el tema de los naturalizados y si deben o no ser aceptados en la Selección Mexicana.

No hemos sacado tantos futbolistas mexicanos últimamente, debemos apoyar a los naturalizados porque al fin de cuentas son mexicanos.

Javier Aquino hizo un llamado para el fanático mexicano para que apoye a México y no le reste al equipo nacional. Incita a que el aficionado aporte al combinado nacional y que no tome actitudes que puedan perjudicar a la Selección Mexicana.

Aquino apunta que México no es como otras selecciones que tiene cartera para elegir futbolistas ,que debemos de adaptarnos a lo que puede dar el fútbol mexicano.

Últimos videos
Lo Último
19:36 ¿Por qué terminaron Diego Boneta y Renata Notni? Esto es lo que se sabe
19:33 Mundial 2026 sin cracks: Las grandes figuras que quedaron fuera de la Copa del Mundo
19:13 Tiger Woods anuncia que se alejará del Golf para recibir tratamiento médico
19:06 ¿Hay contingencia ambiental? Mejor checa el Hoy No Circula del miércoles 1 de abril 2026
18:58 Metro CDMX modifica horario de servicio para Semana Santa
18:44 Precios de pescados en La Nueva Viga 2026: cuánto cuesta el kilo en Semana Santa
18:42 ¡Pide perdón! Aficionado que le quitó el plumón a Álvaro Fidalgo rompe el silencio
18:34 ¡Sin Ochoa! Javier Aguirre manda tres cambios para medirse ante Bélgica
18:32 ¡Vaya, vaya! Escándalo sacude a Kristi Noem: revelan presunta doble vida de su esposo
18:27 ¡Una locura! Aficionados invaden el campo y provocan caos en el partido de Argelia vs Uruguay
Tendencia
1
Futbol ¡Vuelve 'La Bomba'! Henry Martín entrena al parejo y apunta al Santos Laguna vs América
2
Futbol "No tengo que demostrarle nada a nadie": Julián Quiñones habla sobre su relación con Javier Aguirre en Selección Mexicana
3
Empelotados Esteban Macías de comentarista deportivo a diva de la moda
4
Futbol América, Chivas y Rayados de Monterrey sin estadio para Liguilla del Clausura 2026
5
Futbol Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin refuerzos pese a las bajas por Selección Mexicana
6
NFL Miami Dolphins apunta a ser rival de los 49ers en el Estadio Banorte
Te recomendamos
¿Por qué terminaron Diego Boneta y Renata Notni? Esto es lo que se sabe
Contra
31/03/2026
¿Por qué terminaron Diego Boneta y Renata Notni? Esto es lo que se sabe
Mundial 2026 sin cracks: Las grandes figuras que quedaron fuera de la Copa del Mundo
Futbol
31/03/2026
Mundial 2026 sin cracks: Las grandes figuras que quedaron fuera de la Copa del Mundo
Tiger Woods anuncia que se alejará del Golf para recibir tratamiento médico
Otros Deportes
31/03/2026
Tiger Woods anuncia que se alejará del Golf para recibir tratamiento médico
¿Hay contingencia ambiental? Mejor checa el Hoy No Circula del miércoles 1 de abril 2026
Contra
31/03/2026
¿Hay contingencia ambiental? Mejor checa el Hoy No Circula del miércoles 1 de abril 2026
Metro CDMX modifica horario de servicio para Semana Santa
Contra
31/03/2026
Metro CDMX modifica horario de servicio para Semana Santa
Precios de pescados en La Nueva Viga 2026: cuánto cuesta el kilo en Semana Santa
Contra
31/03/2026
Precios de pescados en La Nueva Viga 2026: cuánto cuesta el kilo en Semana Santa