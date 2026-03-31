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Javier Aquino se va contra la afición que reclamó a México: "Si van a abuchear mejor no vayan"
Polémica y opiniones dividas es lo que ha generado la reacción de la gente contra la Selección Mexicana en el partido ante Portugal que significó la reapertura del Estadio Azteca. El funcionamiento de México sigue sin convencer a los fanáticos, quienes abuchearon, gritaron y protestaron casi al final del encuentro.
Toda la semana ha estado repleta de diversos puntos de vista con respecto a si es válido o no que los aficionados abucheen o muestren descontento con el combinado nacional, sobretodo a menos de tres meses de que de inicio la Copa del Mundo.
Dentro del ramo de futbolistas que salieron a sumar a la conversación estuvo el actual delantero de FC Juárez, Javier Aquino, quien habló sin tapujos y mandó un fuerte mensaje a los aficionados.
El mensaje de Javier Aquino
Si no te gusta la selección y no estás de acuerdo, mejor no vayas y quédate en casa. Si no vas a ir para sumar entonces no vayas al estadio.
El exjugador de Tigres sacó a relucir el tema de los naturalizados y si deben o no ser aceptados en la Selección Mexicana.
No hemos sacado tantos futbolistas mexicanos últimamente, debemos apoyar a los naturalizados porque al fin de cuentas son mexicanos.
Javier Aquino hizo un llamado para el fanático mexicano para que apoye a México y no le reste al equipo nacional. Incita a que el aficionado aporte al combinado nacional y que no tome actitudes que puedan perjudicar a la Selección Mexicana.
Aquino apunta que México no es como otras selecciones que tiene cartera para elegir futbolistas ,que debemos de adaptarnos a lo que puede dar el fútbol mexicano.