El mediocampista argentino lidera el registro de la Liga MX con 12 anotaciones producidas entre goles y asistencias

Cruz Azul presume al jugador con mayor producción ofensiva del semestre. José Paradela suma 12 goles producidos entre anotaciones y asistencias, considerando la actividad de Liga MX, Campeón de Campeones y Leagues Cup.

El mediocampista argentino se coloca en la cima de una lista con información de Goles y Cifras en la que aparecen algunos de los principales futbolistas ofensivos de la Liga MX.

Gol de José Paradela ante América | MEXSPORT

Paradela ha sido una de las piezas más importantes de La Máquina y sus números lo colocan como el jugador con mayor participación directa en goles dentro de este registro.

¿Quién más aparece en esta lista?

Detrás del futbolista celeste aparecen Brian Rodríguez, del América; Lucas Ocampos, de Rayados; y Salomón Rondón, de Pachuca, todos con 10 goles producidos durante el semestre.

La lista también contempla a Daniel Arcila y Diber Cambindo, de León, así como Juan Brunetta, de Tigres, quienes acumulan nueve participaciones directas en goles.

Con ocho aparecen Alexis Vega, de Toluca; Carlos Rodríguez, de Cruz Azul; Diego Rossi, de Rayados; y Helinho, también de Toluca.

José Paradela con Cruz Azul | IMAGO7

Además de Paradela, Cruz Azul coloca a otro futbolista entre los jugadores con ocho o más goles producidos: Carlos Rodríguez, quien registra ocho participaciones directas.