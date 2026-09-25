La silbante mexicana será la encargada de dirigir el duelo de la Jornada 10 entre Cruz Azul y Toluca

Katia Itzel García tendrá un nuevo reto en el Apertura 2026, pues será la encargada de impartir justicia en el Cruz Azul vs Toluca de la Jornada 10, uno de los partidos más atractivos de la fecha; de igual manera el encuentro marcará un nuevo capítulo entre la silbante y el conjunto escarlata.

Katia Itzel García, árbitra mexicana, en el partido de Túnez vs Países Bajos de Copa del Mundo | AP

La árbitra mexicana ya conoce a ambos equipos, aunque su historial es más amplio con Toluca, debido a que Katia ya arbitró cuatro partidos de los Diablos, con un saldo de tres victorias y un empate, sin derrotas para el conjunto mexiquense. Incluso, fue protagonista en el Apertura 2025, cuando dirigió como árbitra central el duelo de vuelta de los Cuartos de Final entre Toluca y Juárez, convirtiéndose en la primera mujer en pitar un partido de Liguilla en la Liga MX.

Katia y el problema con Mohamed

Sin embargo, su relación más reciente con los escarlatas tuvo un episodio de tensión. En la Jornada 8 del Apertura 2026, Katia Itzel fungió como cuarta árbitra durante el Toluca vs Atlas y protagonizó un intercambio de palabras con Antonio ‘Turco’ Mohamed en la zona técnica. Tras la discusión, el entrenador se dio la vuelta y realizó un manotazo al aire, quedando todo en una simple discusión de un partido. Ahora, García volverá a encontrarse con Toluca, pero esta vez como árbitra central.

Antonio Mohamed en el Estadio Banorte | IMAGO7

Con Cruz Azul también cuenta con un registro favorable: solamente fue encargada en dos partidos y ambos terminaron con victoria celeste. Uno de ellos fue precisamente en este Apertura 2026, cuando la Máquina derrotó 1-0 al Atlas.