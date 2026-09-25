Guadalajara recibe a los Gallos en la décima fecha del torneo de Apertura 2026

Chivas recibe este sábado a Querétaro con la intención de mantenerse en lo más alto de la tabla, pues por el momento son segundo lugar. Este partido tendrá lugar en el Estadio Akron a las 5:07 PM (tiempo del centro de México y, como ya es costumbre, los duelos de local del Rebaño Sagrado se pueden disfrutar a través de Amazon Prime Video.

Los Gallos son una de las sorpresas del torneo, pues por el momento se mantienen en los primeros cinco puestos, así que para nada será un duelo sencillo para los de Gabriel Milito, ya que incluso cuenta con las bajas de algunos jugadores por Selección Mexicana.

Jugadores de Chivas tras el partido contra América | MEXSPORT

¿Cómo llegan ambos equipos?

Chivas es segundo lugar con 18 unidades, esto después de que a lo largo de sus nueve partidos, suma cinco victorias, tres empates y, junto a América, son los únicos equipos que tienen una sola derrota a lo largo de todo el campeonato. La diferencia goleadora se mantiene positiva, pues han anotado 17, pero han recibido ocho.

El más reciente de sus resultados es el del Clásico Nacional ante las Águilas, en donde pudieron haber llegado como líderes a este duelo, pues ganaban 0-2 al medio tiempo, pero un doblete feroz por parte de Miguel Borja con una chilena incluida, logró que el duelo se fuera con un punto para cada uno.

Mateo Coronel, en festejo de gol, con Querétaro | IMAGO7

Querétaro es el quinto lugar con 14 puntos en solo ocho duelos, de los cuales ha ganado cuatro, empató dos y perdió también en un par de ocasiones; también cuentan con una diferencia goleadora positiva, pues han metido 11 tantos, mientras que solamente han recibido ocho.

En cuanto al resultado más reciente de los Gallos, empataron a un gol en contra de León en el Estadio La Corregidora, pero recordando la ocasión más reciente en la que fueron visitantes, contra Tijuana en la Jornada 8, sacaron un resultado a favor con los tres puntos en su historial.

Bandera de Chivas en el Estadio Akron | IMAGO7

¿Dónde ver el partido del Rebaño Sagrado?