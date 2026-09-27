El delantero paraguayo aseguró que Universidad Nacional es el equipo más importante en su carrera

Carlos González, exdelantero de Pumas visitó el Estadio Olímpico Universitario para presenciar el encuentro ante Atlético de San Luis de la Jornada 10. El paraguayo, actualmente en Independiente del Valle recuerda con cariño su estampa con los felinos.

Charly González expresa su amor por Pumas

González expresó su cariño a la institución e incluso señaló que es el equipo más importante por el que ha pasado, por la versión que mostró y por el apoyo de los aficionados que perdura hasta la actualidad.

Carlos González como jugador de Pumas | IMAGO 7

“Emocionado, contento de volver a un lugar donde he pasado lindos momentos. Para mí siempre Pumas va a ser el club más especial de mi carrera porque creo que significó en todos los sentidos un impulso en poder también consolidarme como futbolista, de poder demostrar mis cualidades, mis condiciones y que por supuesto la gente te lo haya demostrado con cariño, con respeto".

"Creo que eso para mí significa mucho y bueno, una de las razones por el que claramente hoy día vuelvo con la posibilidad de poder mirarlo, de poder obviamente volverlos a sentir, la verdad que me tiene muy contento”, dijo González.

Carlos González en celebración durante su etapa con Pumas | IMAGO 7

¿Charly González quiere volver a Pumas?

Ese mismo cariño hace que el deseo de regresar a Pumas sea grande y no esconde sus ganas de que algún día pueda volver a vestir los colores auriazules, y pone diciembre como una fecha en la que cosas importantes pueden suceder.

“La verdad que en muchos mercados siempre ha existido esa posibilidad, siempre lo he tenido en cuenta. Siempre pasan muchas cosas que a veces no, como se dice, cuando cuando los planetas se alinean, seguramente es mucho más fácil que suceda porque el deseo mío es siempre volver al lugar donde algún día fui muy feliz, así que esperemos. Esperemos, creo que en diciembre pueden pasar muchas cosas, así que seguramente si está la posibilidad de volver, sería uno el principal, el deseo más que nada mío de querer volver”, agregó González.

El amor por Pumas ha estado desde su salida y sigue al equipo constantemente, incluso ha pensado en publicarlo, pero por respeto a otras instituciones ha decidido no hacerlo. Por otro lado, Charly también está a la espera del ansiado título de liga.

“Siempre los sigo, siempre veo los partidos, obviamente no los publico porque siempre genera mucho revuelo, a veces también por estar en otra institución, por respeto no lo haces, pero siempre estoy presente, siempre estoy mirándolo, observándolo y la verdad que lo han hecho bastante bien, pero está el pendiente de que todavía no se puede lograr ese tan ansiado título que siempre está cerca, pero creo que es por ahí. Creo que estando cada vez insistiendo con mucha fuerza sin perder la fe, yo creo que en cualquier momento se va a lograr ese título”, concluyó González.