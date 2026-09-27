El canterano auriazul hizo su primera aparición en el duelo ante Atlético de San Luis

Primer debut de Esteban Solari en su etapa con Pumas. Kléber Carranza recibió sus primeros minutos en el máximo circuito del futbol mexicano durante la Jornada 10 del Apertura 2026 en el compromiso entre Universidad Nacional y Atlético de San Luis.

Primer debut de Solari en Pumas

Carranza ya había sido convocado para algunos partidos por Esteban Solari, sin embargo, fue apenas en este encuentro que recibió sus primeros minutos, ante las bajas por Fecha FIFA.

Al minuto 60, Carranza entró de cambio en lugar de Israel Luna, lo que significó su primera aparición en la Liga MX y además el primer debut que realiza Esteban Solari en estos meses con el equipo.

Kléber Carranza llegando al Olímpico Universitario para un partido de Pumas | IMAGO7

¿Quién es Kléber Carranza?

El defensor mexicano realiza su debut a los 22 años de edad, después de algunos años en las categorías inferiores del club. Su solidez en labores defensivas llamaron la atención durante su proceso.

Cabe señalar que Carranza fue parte del equipo campeón de la categoría Sub-21, donde estuvo bajo las órdenes de Gerson Pérez, una camada a la que Solari le ha puesto atención, ya que Stanley García también estuvo en esa plantilla.

Kléber Carranza celebrando una anotación con Pumas Sub 21 | IMAGO7