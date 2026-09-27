¡De vuelta en CU! Chino Huerta será titular en el Pumas vs Atlético de San Luis

Chino Huerta con Pumas en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El atacante mexicano se presentará en el Olímpico Universitario ante los potosinos

De vuelta en casa. César Huerta arrancará como titular en el duelo de la Jornada 10 entre Pumas y Atlético de San Luis. Esteban Solari utilizará a su jugador estrella, quien jugará su segundo encuentro en su regreso a la institución universitaria.

César Huerta al momento de ingresar de cambio con Pumas | MEXSPORT

La primera titularidad de Chino Huerta

El Chino se había perdido el partido ante León y Chivas, pero tuvo algunos minutos en el compromiso contra Atlas, después de algunos meses sin actividad. Ante las bajas por Fecha FIFA, el Tano hará uso de su ‘10’.

Se espera que Huerta acompañe a Juninho en la delantera, pero también está la opción de que se coloque en la banda izquierda, donde está más acostumbrado a jugar.

César Huerta le reclama al árbitro en la Liga MX | IMAGO 7

Solari se ha visto obligado a mover sus piezas por las bajas de la Fecha FIFA, pues Adalberto Carrasquilla, Robert Morales, Pedro Vite y Álvaro Angulo se fueron con sus respectivas selecciones.

¿Cuál es la alineación de Pumas vs Atlético de San Luis?

En la zaga defensiva, Nathan Silva y Ángel Azuaje serán los centrales, mientras que Rodrigo López estará en la lateral derecha y Pablo Bennevendo por la izquierda, movimientos que ya ha acostumbrado Solari.

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En el mediocampo, Israel Luna y Víctor Arteaga arrancarán como titulares, mientras que los atacantes serán César Huerta, Luciano Herrera y Uriel Antuna, mientras que en la punta estará Juninho.