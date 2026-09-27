Antes de la pausa por Fecha FIFA, esta es la manera en la que se acomodan los equipos

Toluca sigue siendo el líder del futbol mexicano aunque no pudo ganarle a Cruz Azul en lo que puede ser catalogado uno de los mejores partidos del torneo, pues empataron a tres goles en la cancha del Estadio Banorte.

La parte más baja de la tabla también se puede mover, pues dos de los equipos que habitan actualmente en el sótano, juegan para cerrar la actividad nocturna del sábado ya con el primer partido de Rafa Márquez al frente del Tri terminado.

Cruz Azul y Toluca empatan a tres en el Estadio Banorte | MEXSPORT

¿Cómo marchan los equipos?

Como ya se ha mencionado, Toluca es el equipo que mejor puntaje lleva en lo que va del torneo, pues por ahora tiene 20 puntos, dos más que Chivas, quienes han dejado ir una buena oportunidad de recuperar el liderato al perder 0-2 en contra de los Gallos Blancos de Querétaro, quienes por ahora son el cuarto peldaño en un muy bueno y sorpresivo torneo.

En cuanto a América, por el momento son el tercer sitio, pero aún falta que jueguen frente a Necaxa y posteriormente su duelo pendiente de Fecha 7 ante Xolos. De vuelta al conteo, Atlas también sigue en la parte alta, pues es quinto lugar después de ganarle a Tijuana en el Estadio Caliente; Cruz Azul es el sexto puesto, ellos también con los diez partidos terminados y 16 puntos en total.

León juega en el cierre de la jornada en contra del último lugar Juárez, así que todavía podría cambiar su séptimo lugar, apenas debajo de ellos se encuentra Xolos tras la derrota ante los Rojinegros. Fuera de zona de Liguilla se encuentra Puebla con 14 puntos, abajo de ellos está Monterrey con 13 y aún más abajo, en el 11, Pachuca con 12, algo que puede cambiar luego de su duelo ante Santos.

Pumas también juega en domingo, por lo que su décimo segundo puesto, mismo que en algún torneo le diera Repechaje, podría cambiar cuando el mediodía en CU llegue a su fin. Pese a su gran victoria ante Rayados, Atlante se mantiene en el lugar 13, posteriormente viene San Luis con nueve puntos en el lugar 14, para darle paso a los Rayos del Necaxa en el 15, pero aún tienen duelo pendiente ante América.

Aunque siga sorprendiendo, Tigres es antepenúltimo, pero una victoria sobre Puebla podría cambiar las cosas, aunque no los subiría mucho en la tabla; Santos igualmente juega en el cierre de la jornada sabatina ante Tuzos y Juárez espera su partido ante La Fiera de este domingo, siendo estos tres los últimos escalones de la tabla.