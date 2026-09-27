¡Cantó el Gallo! Chivas tiene una tarde para el olvido en casa y cae en casa ante Querétaro

Los Gallos aprovecharon sus jugadas de peligro y se llevan una buena victoria en casa del Rebaño

Tarde para el olvido en el Estadio AKRON. Chivas obtuvo una dolorosa derrota en casa después de caer 0-2 ante Querétaro, el equipo de Gabriel Milito mostró su peor versión en lo que va del campeonato, con una gran cantidad de errores, teniendo a Luis Romo como el villano del encuentro, ya que tras un error permitió el primer gol que inclinó la balanza para el cuadro queretano.

Gabriel Milito y sus dirigidos sumaron su segundo encuentro consecutivo sin victoria en lo que va del campeonato, por lo que se van al descanso por la Fecha FIFA con múltiples aspectos por mejorar de cara su siguiente enfrentamiento ante Atlas en el Clásico Tapatío.

Bien Chivas... hasta el error de Romo

Chivas inició dominando el encuentro, el equipo de Gabriel Milito se hizo de la pelota en poco tiempo y generó peligro en marco rival, sin embargo, cuando mejor se mostraba Guadalajara, llegó un error de Luis Romo en una salida del equipo que transformó por completo el rumbo del juego.

En su intento por salir con el balón controlado, Romo perdió la pelota ante la presión de Enzo Giménez. El atacante de Gallos Blancos aprovechó el error del mediocampista de Chivas y asistió a Ali Ávila, quien frente al arco no perdonó y venció a Óscar Whalley para poner el 0-1 en el marcador.

Durante el festejo de Querétaro, los abucheos hacia Romo se hicieron presentes en las tribunas. El futbolista rojiblanco extendió la mano hacia sus compañeros a manera de disculpa por la equivocación, mientras la afición hacía sentir su molestia.

Luis Romo comete terrible error para el gol de Querétaro | Imago7

Romo se mostró visiblemente apenado por lo sucedido. En distintos momentos se llevó las manos al rostro y volvió a extender la palma de la mano en señal de disculpa, aunque los abucheos continuaron.

Después del error de Luis Romo y tras ir abajo en el marcador, el nerviosismo se apoderó de los futbolistas de Chivas, siendo ahora Oscar Whalley el futbolista que falló en dos ocasiones primero al no rechazar el balón en una salida y posteriormente al no poder quedarse con el esférico tras un tiro de esquina.

Los múltiples errores de los jugadores rojiblancos generaron molestia y desesperación en la afición, al ver que su equipo cometía errores poco antes vistos en un duelo donde se colocaban como amplios favoritos.

Allison, el héroe inesperado

En la segunda mitad, comenzó el show de Guillermo Allison, el arquero de Gallos Blancos comenzó a figurar con notables atajadas. Chivas intentó con disparos de medida distancia de Luis Romo y Kevin Castañeda, mismos que Allison atajó de gran manera, hasta un remate de Ricardo Marín evitando el gol del empate.

Guillermo Allison se convierte en héroe ante Chivas | Imago7

Chivas nuevamente dominaba las acciones pero ahora buscando el tanto del empate, pero Milito y sus dirigidos no encontraban la manera de abrir a Gallos Blancos, mientras que la visita poco a poco generaba peligro en marco rival.

Querétaro aprovechó a un Chivas volcado al frente con un contragolpe, Enzo Giménez asistió a Mateo Coronel quien llegó y empujó el balón para silenciar el Estadio AKRON con el 0-2, la visita lo ganaba y pese a no dominar, fueron efectivos y precisos para hacerle daño al Guadalajara en el momento justo para inclinar la balanza y sentenciar el juego.

Mateo Coronel pone el 0-2 en casa del Rebaño | Imago7

En los últimos minutos del encuentro Omar Govea se fue expulsado tras una dura entrada sobre Santiago Homenchenko, quedándose fuera del siguiente juego, por lo que se perderá el Clásico Tapatío ante Atlas.