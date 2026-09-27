En su intento por salir con el balón controlado, el jugador rojiblanco perdió la pelota ante la presión de Enzo Giménez

La afición de Chivas no perdonó el error de Luis Romo. Durante el encuentro de esta tarde ante Querétaro, en la cancha del Estadio AKRON, el conjunto visitante tomó la ventaja con un gol de Ali Ávila, precedido por una equivocación del capitán rojiblanco en la salida, situación que provocó los abucheos de un sector de la afición.

Podría interesarte Futbol Ex figura de Chivas clasifica con Alajuelense a la Liga de Campeones de la Concacaf

En su intento por salir con el balón controlado, Romo perdió la pelota ante la presión de Enzo Giménez. El atacante de Gallos Blancos aprovechó el error del mediocampista de Chivas y asistió a Ali Ávila, quien frente al arco no perdonó y venció a Óscar Whalley para poner el 1-0 en el marcador.

Luis Romo comete terrible error para el gol de Querétaro | Imago7

La afición le expresó su sentir a Romo

Durante el festejo de Querétaro, los abucheos hacia Romo se hicieron presentes en las tribunas. El futbolista rojiblanco extendió la mano hacia sus compañeros a manera de disculpa por la equivocación, mientras la afición hacía sentir su molestia.

Romo se mostró visiblemente apenado por lo sucedido. En distintos momentos se llevó las manos al rostro y volvió a extender la palma de la mano en señal de disculpa, aunque los abucheos continuaron.

Afición de Chivas en el AKRON, en el duelo ante Querétaro | IMAGO7

Abucheos cada que tocó el balón

A partir de ese momento, cada vez que el capitán de Chivas tocaba el balón, desde las tribunas se escuchaban los abucheos. Con cada intervención, estos se hicieron más constantes y prolongados.

Sin embargo, después de varios minutos de presión sobre el futbolista, un sector de la afición comenzó a aplaudirle en señal de apoyo tras el error. La respuesta en las tribunas quedó dividida, pues mientras algunos aficionados mantuvieron los abucheos, otros optaron por respaldar al capitán rojiblanco.

La situación se mantuvo durante el encuentro, con una parte de la afición recriminando a Romo cada vez que intervenía y otro sector respondiendo con aplausos para mostrarle su apoyo.