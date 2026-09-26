Ex figura de Chivas clasifica con Alajuelense a la Liga de Campeones de la Concacaf

Ronaldo Cisneros fue parte de la victoria del club tico en el duelo de Cuartos de Final de la Copa Centroamericana

La edición 2027 de la Liga de Campeones de la Concacaf comienza a tomar forma. Los clubes más al sur de América comienzan a llenar poco a poco los lugares, caso del Alajuelense de Costa Rica, equipo del ex delantero de Chivas, Ronaldo Cisneros, mismo que obtuvo el pase tras clasificar a las Semifinales de la Copa Centroamericana.

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Ronaldo Cisneros, goleador en Costa Rica

Uno de los momentos más destacados del triunfo del Alajuelense fue la aparición del delantero mexicano, Ronaldo Cisneros. El ex jugador del Rebaño apareció en el juego para poner el segundo del encuentro y acercar a su equipo a la ronda de Semifinales

Ronaldo Cisneros festeja un gol con Chivas | IMAGO7

Cisneros, quien además de marcar salió dentro del 11 titular del equipo, habló con los medios tras el triunfo, el ariete mexicano aseguró que aún no han ganado nada, pero se mostró feliz de haber conseguido el pase a las Semifinales y a la Liga de Campeones de 2027.

Muy contentos por la clasificación, por el pase a Semifinales y a la Concachampions, creo que tenemos una revancha en ese torneo. Sabemos que no hemos ganado nada y que todavía hay mucho por jugar, queremos mantener la humildad y mantenernos unidos, es un torneo difícil aunque el club lo ha ganado tres veces siempre es difícil”, sentenció Cisneros.

¿Cómo fue la clasificación de Alajuelense?

Un equipo que rara vez falla en su participación en el torneo más importante del continente americano es el Alajuelense. El club de Costa Rica volvió a asegurar su pase a la primera ronda de la Liga de Campeones, esto tras llegar a las Semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, derrotando al Club Deportivo Marathón de Honduras.

Ronaldo Cisneros campeón en Costa Rica | X: @ldacr

El club tico se impuso en el marcador global de 5-3, sellando el triunfo en casa con un contundente 3-1. El Tricampeón de la Copa Centroamericana consiguió su victoria gracias a los tantos de Jeison Lucumi al minuto 27 gracias a un zapatazo de pierna derecha; el segundo de Ronaldo Cisneros al 31’ y el tercero liquídante de Ronald Matarrita a través de la vía del penal.

Con este resultado, el equipo Tico se mantiene en la pelea por el Tetracampeonato de la Copa, además de unirse al Olimpia de Honduras, a las Águilas del América, las Chivas, Monterrey, Toluca, Tigres, Cruz Azul, Pachuca y Pumas de México en la edición del 2027 de la Concachampions.