¡Por la mínima! Francia venció a Turquía en el primer duelo de Zinedine Zidane al mando de los galos

Kylian Mbappé fue el autor del gol con el que ganó Zizou en su debut; sin embargo, no todo ha sido bueno este día

Francia comenzó con el pie derecho la era de Zinedine Zidane al derrotar a Turquía en un partido que tuvo de todo: el primer gol de Kylian Mbappé bajo las órdenes del nuevo entrenador, varias intervenciones de Mike Maignan y una expulsión en los minutos finales. El conjunto francés sufrió más de lo esperado, pero terminó imponiéndose en un duelo de mucha intensidad.

La victoria, sin embargo, quedó marcada por la preocupación en torno a Mbappé. El delantero del Real Madrid consiguió el primer tanto de la gestión de Zidane al minuto 54, pero apenas unos minutos después tuvo que abandonar el terreno de juego debido a una aparente lesión en la rodilla.

Turquía vs Francia | AP

Mbappé marca el primer gol de la era Zidane

El encuentro comenzó con Turquía buscando sorprender a Francia y estuvo muy cerca de hacerlo apenas al minuto 4, cuando Ferdi Kadioglu sacó un potente disparo que terminó estrellándose en el poste. Los locales mantuvieron la presión durante algunos lapsos, mientras Francia intentaba tomar el control de la posesión.

Con el paso de los minutos, el equipo dirigido por Zidane comenzó a generar más peligro. Al 17', Mbappé estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo que pasó muy cerca del arco turco, mientras que al 40' Ryan Cherki tuvo una oportunidad inmejorable frente a Ugurcan Cakir, quien realizó un buen achique para evitar el tanto.

Kylian Mbappé sale lesionado con Francia | AP

Antes del descanso, Cakir volvió a ser protagonista al realizar una espectacular atajada para impedir que Michael Olise marcara. El guardameta turco sacó del ángulo un disparo del atacante francés y permitió que el partido llegara al medio tiempo con empate sin goles.

La insistencia de Francia finalmente tuvo recompensa al minuto 54. Michael Olise asistió a Kylian Mbappé, quien apareció para marcar el primer gol de la selección francesa bajo la dirección de Zinedine Zidane y poner el 1-0 en el marcador.

Francia sufre y termina con un jugador más

La alegría francesa duró poco para Mbappé, ya que después de conseguir el gol se quedó tendido sobre el terreno de juego con aparentes molestias en la rodilla. El delantero fue atendido y finalmente abandonó el partido al minuto 59, dejando su lugar a Désiré Doué.

Turquía aprovechó el momento para lanzarse nuevamente al ataque y puso en aprietos a Francia durante varios minutos. Arda Güler estuvo cerca del empate al 74', pero Mike Maignan volvió a aparecer para mantener su arco en cero. Francia también realizó cambios para intentar controlar el cierre del encuentro.

Zidane dirigiendo su primer partido con Francia | AP

El partido terminó de complicarse para Turquía al minuto 87, cuando Ugurcan Cakir recibió la tarjeta roja después de una revisión del VAR. Los turcos protestaron la decisión, pero el guardameta tuvo que abandonar el terreno de juego. En los minutos finales también fueron amonestados Manu Koné y Esteban Lepaul, mientras Francia administró su ventaja.