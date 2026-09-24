El defensor del Real Madrid saldrá del campamento francés por un problema en el ligamento colateral de la pierna derecha

Una vez más, las lesiones llaman a la puerta del Real Madrid. Luego de ir en picada en LaLiga y caer 2-1 ante el Atlético de Madrid, el cuadro merengue recibió una nueva mala noticia. El defensor de la Selección de Francia, Ibrahima Konaté, sufrió una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha.

¿Qué le pasó a Konaté?

Durante los primeros entrenamientos de la Selección de Francia al mando de Zinedine Zidane, el jugador se encontraba haciendo ejercicios a la par de sus compañeros. Desafortunadamente, un movimiento en falso provocó que el futbolista se resintiera de la pierna.

Tras el malestar, Konaté cayó al suelo e incluso algunas cámaras de prensa pudieron captar el momento exacto. El futbolista intentó levantarse y seguir entrenando, pero la pierna no le dio para más. Incluso, se le vio cojeando antes de retirarse de la sesión.

Luego de lo sucedido, el Real Madrid fue el encargado de anunciar la lesión del futbolista, haciendo oficial su lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha, además de confirmar que dejará el campamento de la Selección de Francia para ser atendido en la ciudad de Madrid.

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ibrahima Konaté por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha. Pendiente de evolución”, se lee en el comunicado.

Ibrahima Konaté con Francia l AP

Delicada baja para Francia y Real Madrid

Con la confirmación de la lesión del defensor, tanto el equipo merengue como la Selección de Francia tendrán que buscar un reemplazo inmediato, pues si bien su accidente cae en Fecha FIFA, una recuperación de ese tipo puede ir desde las dos hasta las 12 semanas, dependiendo de la gravedad.

La baja de Konaté representa un nuevo problema para el conjunto español, que deberá esperar a conocer la evolución del futbolista para determinar cuánto tiempo estará fuera de las canchas. El diagnóstico definitivo será clave para establecer si podrá reincorporarse a la actividad en las próximas semanas.

Por ahora, el defensor regresará a Madrid para continuar con su proceso de recuperación y quedar bajo la supervisión de los servicios médicos del club. Mientras tanto, Francia deberá afrontar sus próximos compromisos sin uno de sus elementos habituales en la defensa.