El estratega albiceleste rompió el silencio sobre sus pláticas pendientes con la AFA, la dolorosa caída en la final ante España, el inicio del relevo generacional y la despedida de Lionel Messi

Luego del trago amargo que significó ceder la final de la Copa del Mundo 2026 frente a España, Lionel Scaloni reapareció en conferencia de prensa para abordar las incógnitas en torno a su continuidad con la Selección de Argentina. El estratega admitió que atravesó días de asimilación tras la cita mundialista, pero dejó en claro que la disposición para definir su permanencia está presente.

Lionel Scaloni con Argentina en el Mundial 2026 | MEXSPORT

"La semana esa fue muy emotiva, muy linda y cargada. Tuve tiempo de desconectar un poco, de dejar pasar la amargura por no haber podido ganar el Mundial, pero con la tranquilidad de que se dio todo", externó el estratega al ser cuestionado sobre las sensaciones tras el certamen.

En cuanto a la firma de un nuevo contrato, Scaloni aclaró que aún no sostiene una reunión formal con Claudio Tapia debido a temas de agenda: "Con respecto a lo mío, no hay novedades. No me reuní con el presidente porque no pudimos. Él está en Paraguay y ya hablaremos. Está la predisposición máxima para sentarse y, cuando haya que comunicar algo, lo haremos. Las ganas están, pero hay un montón de aspectos que tenemos que sentarnos y hablar. Lógicamente, siempre después de un torneo tan emotivo, como todo lo que pasó, uno repiensa. Ya veremos qué hacemos".

El golpe ante España, el recambio generacional y el homenaje a Messi

El técnico campeón del mundo en 2022 reconoció el impacto de quedarse a las puertas de un nuevo cetro global, aunque remarcó el valor del puesto que ocupa: "Estábamos en las puertas de otro título mundial y es evidente que fue fuerte. Siempre dije que el lugar donde estoy ahora es el lugar soñado y eso no va a cambiar. A partir de ahí, hay que sentarse y hablar con el presidente. Todo lo que salga no es verdad. Comunicaremos cuando tenga que ser. Por ahora está todo como antes. Trabajamos para este partido".

Messi con la Selección de Argentina en el Mundial 2026 | MEXSPORT

De cara a los duelos de preparación contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, la convocatoria presentó ausencias notables como Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes únicamente participarán en el compromiso de despedida de Lionel Messi, y la inclusión de jóvenes talentos. Sobre esto, el estratega explicó:

Se terminó un Mundial y es un lindo momento para que haya algo de recambio. La mayoría va a seguir estando y es gente joven. Es pensado como en 2018, que hicimos lo mismo sin saber si íbamos a estar o no. Trabajamos para la Selección, no para algo personal. Es algo que debíamos hacer y pensamos que puede dar sus frutos y puede llevar tiempo, pero con la mente en que estos chicos nuevos se puedan quedar