Messi con la Selección de Argentina en el Mundial 2026 | AP

La AFA ha revelado los precios de boletos para el último juego de la Pulga

Un último adiós. La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya tiene fecha, sede y precios para los aficionados que quieran acompañar al capitán en su último partido con la camiseta albiceleste.

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) confirmó que este jueves comenzará la venta de entradas para los encuentros que el combinado dirigido por Lionel Scaloni disputará en Buenos Aires ante Benín durante la próxima Fecha FIFA.

Lionel Messi presenta su jersey para su último partido con Argentina | CAPTURA DE PANTALLA

Messi anunció su retiro de la Albiceleste

El pasado 31 de agosto Lionel Messi hizo oficial su retiro de la Selección Argentina. A través de una carta compartida en redes sociales, el astro argentino anunció que, tras su participación en la pasada Copa del Mundo, tomó la decisión de ceder su lugar a las nuevas generaciones.

Durante su etapa con el combinado nacional, el delantero dejó una marca de 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, con las cuales llegó a múltiples finales y logró conquistar cuatro títulos con la Albiceleste, incluyendo la tan ansiada Copa del Mundo.

Lionel Messi, emocionado, con la Selección de Argentina en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Un último partido

Pese a haber anunciado su retiro, el astro argentino y la Albiceleste acordaron tener un juego amistoso con Benín, programado para el 6 de octubre en el estadio Monumental, el cual será el último encuentro de Messi con la Selección.

El futbolista rosarino fue incluido en la lista de 28 convocados para la triple fecha de amistosos, aunque su participación estará concentrada en el duelo que marcará su despedida. Antes de ese compromiso, Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y posteriormente se trasladará a Buenos Aires para medirse con Burkina Faso el 3 de octubre. Aunque Messi apunta a no jugar en dichos partidos, su presencia hará que cada asiento en los inmuebles esté ocupado.

La venta de boletos para los dos partidos que Argentina disputará en el estadio Monumental, tanto contra Burkina Faso como frente a Benín, comenzará este jueves a las 15:00 horas del centro de México. De acuerdo con información de la AFA, los aficionados podrán adquirir sus localidades exclusivamente a través de las plataformas digitales www.deportick.com y afatickets.com.ar.

Los precios establecidos para los encuentros en el estadio de River Plate son los siguientes: Popular: 90.000 (al rededor de 1000 pesos mexicanos)

Menor a popular (3 a 10 años): 29.000 (335 pesos mexicanos)

Platea alta Sívori y Centenario: 180.000 (2000 pesos mexicanos)

Platea media Sívori y Centenario: 320.000 (3700 pesos mexicanos)

Platea alta San Martín y Belgrano: 320.000 (3700 pesos mexicanos)

Platea baja San Martín y Belgrano: 450.000 (5200 pesos mexicanos)

Platea media San Martín y Belgrano: 480.000 (5500 pesos mexicanos)

Jugadores de Argentina celebran a Lionel Messi luego del juego ante Egipto en el Mundial 2026 | MEXSPORT

¿Cuándo fue la última vez que Messi jugó con Argentina en el país?

La última presentación de Lionel Messi con la Selección Argentina en territorio nacional ocurrió el 31 de marzo, durante un amistoso previo al Mundial 2026. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentó a Zambia en La Bombonera. Messi participó en el encuentro y marcó uno de los goles de la victoria por 5-0 de Argentina.