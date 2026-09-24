Javier Tebas, presidente de LaLiga, en el foro de 'Defensa del ecosistema del fútbol europeo' | AFP

El presidente de LaLiga confirmó que solo habrá relación con el presidente Merengue de manera profesional

La polémica se mantiene alrededor de LaLiga. Luego de las extensas declaraciones del Real Madrid tras caer 2-1 ante el Atlético de Madrid con un arbitraje muy irregular, las declaraciones del club Merengue hacia la liga española no han cesado. Aunado a las recientes palabras del club y problemas extracancha, el presidente, Javier Tebas, confesó que su relación con los blancos es irreparable.

¿Qué dijo Javier Tebas?

En medio de las palabras entre el Real Madrid y LaLiga, Tebas declaró su molestia, aunque especificando que no es en contra de la institución que es el club de Valdebebas, sino que es con la dirigencia y modos de su presidente, Florentino Pérez.

Mientras Florentino siga siendo presidente del Real Madrid, la relación es irreparable. El problema es el modelo de fútbol de Florentino, nosotros no defendemos ese modelo. No estoy nada de acuerdo con los dirigentes de ahora mismo, pero no tengo nada en contra del Real Madrid. Es mi equipo desde niño”, confesó.

Javier Tebas, presidente de LaLiga en el Clásico entre Real Madrid y Barcelona | AFP

De igual manera, Tebas aseguró que las declaraciones del Madrid en contra de LaLiga y el arbitraje del pasado fin de semana no solo afectan o atacan a la institución, sino que es en contra de todos los clubes, pues sus declaraciones van más allá de lo que deberían hacerlo.

Entiendo la crítica, pero no puedo entender que digan que la competición esté adulterada. La acción sí pudo ser de tarjeta roja, pero no tan flagrante como dicen los demás. Cuando se ataca a LaLiga, la integridad de la competición, que si está adulterada, no se ataca a LaLiga, se ataca a todos los clubes”, añadió.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid | X: @RealMadrid

¿Qué pasó con el Real Madrid y LaLiga?

Luego de caer a manos del Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, el cuadro de José Mourinho expresó sus molestias ante el arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias. Los Merengues recriminaron dos presuntas tarjetas rojas no mostrados al cuadro Colchonero, acciones que pudieron cambiar el rumbo del partido.

Por su parte, LaLiga y su presidente aseguraron que si bien pudo hacer un par de errores dentro del partido esto no significa que exista una campaña ‘en contra’ del club, por lo que una acusación de ese tipo es muy seria por parte del Madrid.