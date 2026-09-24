El lateral austriaco llegará a la Serie A tras su paso por el Real Madrid

Luego de una exitosa carrera en la Bundesliga con el Bayern Múnich, una aceptable etapa en el Real Madrid y tras algunos rumores que lo ponían en la Liga MX con América, el futbolista de la Selección de Austria, David Alaba llegará a la Serie A para reforzar al Udinese.

¿Qué pasó con Alaba?

Tras estar casi cinco años en el equipo merengue, el futbolista finalmente dijo adiós a su estadía en Madrid, dejando más preguntas que respuestas sobre su futuro y apuntando al futbol de Medio Oriente.

A mediados del mes de agosto, su nombre empezó a sonar para llegar a distintos equipos, siendo el que más fuerte sonó el de las Águilas del América. El futbolista fue ofrecido al equipo de Coapa; sin embargo, su llegada no se dio debido a distintos factores, principalmente la edad del defensor.

David Alaba durante su etapa con Real Madrid | MEXSPORT

Una vez que el América no hizo de Alaba su prioridad, el futbolista tuvo que buscar en otros sitios un lugar para seguir jugando al futbol. Contrario a lo que la mayoría creyó, el austriaco no optó por ir a Medio Oriente a una liga ‘exótica’, sino que decidió seguir en la élite y llegará al balompié italiano.

Con el cierre de mercado a la vuelta de la esquina, los reportes iniciales ponían a Alaba como una opción para el equipo italiano. Sin embargo, para el 23 de septiembre se llegó a un acuerdo, el cual establecía que el defensor de 34 años sería jugador del Udinese solo por una temporada, teniendo contrato hasta junio de 2027.

Alaba sufre lesión y se pierde el Clásico | David_Alaba

Nueva etapa en la carrera de Alaba

A través de sus redes sociales, el club de Udinese publicó una imagen de una silla, haciendo alusión al mítico festejo del jugador en la Champions League con el Real Madrid, sin dar más detalles. Sin embargo, pocos días después, el periodista Fabrizio Romano publicó un video donde se veía a Alaba entrar a la ciudad deportiva del Udinese para realizar sus pruebas médicas.

De esta manera, el defensor austriaco continuará su carrera en una de las principales ligas de Europa, después de haber pasado por dos de los clubes más importantes del continente. En Italia, Alaba buscará recuperar protagonismo después de los últimos años marcados por las lesiones que sufrió durante su etapa con el Real Madrid.

El arribo al Udinese también pone punto final a las especulaciones sobre una posible llegada a la Liga MX. Aunque el América apareció entre las opciones que se manejaron durante el mercado, finalmente el experimentado defensor decidió permanecer en Europa y afrontar un nuevo reto dentro del futbol italiano.