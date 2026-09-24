Los lusitanos sueñan con un nuevo proyecto rumbo al Mundial 2030

Inician las ilusiones renovadas en las diversas selecciones con la primera Fecha FIFA post Copa del Mundo 2026 y para abrir apetito se avecina un partidazo desde el José Alvalade entre Portugal y Gales este 24 de septiembre y lo podrás disfrutar en punto de las 12:45hrs, tiempo del centro de México, a través de SKY Sports.

¿Cómo llega Portugal?

Portugal llega con un nuevo proyecto después de la eliminación ante España 0 a 1, resultado que puso fin a la sexta y última participación mundialista para Cristiano Ronaldo.

Bernardo Silva con la Selección de Portugal en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Tras salida temprana de la justa veraniega, los lusitanos hicieron oficial el arranque de un nuevo ciclo futbolístico al nombrar al experimentado estratega luso, Jorge Jesus, como su nuevo entrenador.

El exentrenador de Al-Nassr llega con el firme objetivo de llevar a la generación dorada de Portugal a la conquista de los próximos torneos continentales y todo comenzará con su participación en la Nations League de la UEFA.

Jorge Jesus como entrenador del Benfica | AP

Jorge Jesus llega con una amplia trayectoria en clubes como Flamengo, Benfica y Sporting de Lisboa en Portugal, Fenerbahçe y su más recientemente exposición fue al mando de Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

El representativo luso es vigente campeón de la UEFA Nations League y para arrancar participación afrontará cuatro compromisos correspondientes a la Liga A durante esta ventana de Fecha FIFA.

Gales golea a Macedonia del Norte | AP

Así llega Gales

Mientras tanto, la Selección de Gales arriba tierras lusitanas tras haberse quedado con las ganas de ser parte del Mundial 2026, esto tras perder la tanda de penales en la Semifinal de la repesca Europa ante Bosnia-Herzegovina.

El seleccionado sigue contando en el banquillo con Craig Bellamy en el banquillo, el exjugador asumió el cargo de DT desde mediados de 2024 y ahora continúa este proyecto en busca consolidarse en los próximos torneos.

Fecha: 24 de septiembre

Hora: 12:45

Estadio: José Alvalade