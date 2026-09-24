El astro portugués de 41 años se encuentra a 21 goles de la marca histórica

Se acerca una nueva Fecha FIFA para Cristiano Ronaldo con Portugal; el delantero portugués estuvo en conferencia de prensa del seleccionado, entre tantas preguntas hubo una y fue sobre con quién (Portugal o Al Nassr) le gustaría su gol 1000.

¿Qué respondió Cristiano Ronaldo?

El futbolista de 41 fue contundente y aseguró que con su Selección: "Para mí sería...Como dijo el entrenador hace unos días, sería la cereza del pastel; marcar mi gol número mil con la selección sería la culminación de algo."

"Otra historia hermosa. No sería algo definitivo, pero sería una historia hermosa. Crucemos los dedos", resaltó sobre ese momento que alcance esa cifra histórica de anotaciones.

Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal en un partido| AFP

Asimismo, resaltó que simplemente disfruta poder alcanzar la cifra y no se ha convertido en una obsesión: "Ya he admitido que quiero llegar ahí y llegaré. ¿Una obsesión? No... El resto se trata de disfrutarlo, de disfrutar cada día".

Cristiano Ronaldo en lamento durante el Mundial 2026 | AP

Se acerca el retiro

Sobre el retiro de Portugal, Cristiano Ronaldo que ha reflexionado; pero, el momento simplemente está viviendo el presente convencido de que puede ayudar a la Selección de Portugal con los objetivos establecidos

"Soy una persona reflexiva. Hay que pensar. Por eso estoy aquí ahora; eso significa que continuaré. Conversé con nuestro presidente y con nuestro entrenador", mencionó el jugador del Al Nassr.

"Sigo creyendo que puedo ayudar a la selección a lograr sus objetivos, y terminaré cuando sienta que ya no aporto nada aquí. Creo que puedo apoyar a la selección, no solo marcando goles, sino también fuera del ámbito futbolístico”, catapultó.

Cristiano Ronaldo marca doblete y comanda goleada de Portugal | AP