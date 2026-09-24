Las selecciones vuelve a escena aunque algunas figuras tendrán que esperar su momento

La próxima Fecha FIFA llegará con varias ausencias importantes debido a lesiones que han afectado a futbolistas de distintas selecciones. Mientras algunos combinados nacionales se preparan para disputar amistosos y otros afrontarán compromisos de la UEFA Nations League, una serie de jugadores que estaban considerados para estos encuentros tendrán que seguir los partidos desde fuera de la cancha.

¿Cuáles son los afectados?

Inglaterra aparece entre las selecciones que acumulan más bajas en esta ventana internacional. Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Tino Livramento quedaron fuera de los planes debido a diferentes problemas físicos, obligando al cuerpo técnico a realizar modificaciones en una convocatoria que tenía compromisos correspondientes a la Nations League.

Inglaterra celebra gol ante Francia en el Mundial 2026 | AP

España también tendrá que modificar su planificación. Pedro Porro no podrá participar después de sufrir una lesión con el Tottenham, convirtiéndose en una ausencia relevante para el conjunto español durante sus próximos compromisos internacionales. El lateral había sido considerado para aportar en una posición en la que la selección busca mantener alternativas.

En Italia también hubo movimientos de última hora. Bryan Cristante quedó descartado debido a un problema físico y su ausencia obligó a realizar ajustes en el mediocampo. La selección italiana deberá afrontar sus compromisos de Nations League sin uno de los jugadores que formaban parte de la convocatoria original.

Federico Valverde con la Selección de Uruguay | AP

Sudamérica tampoco está exenta de problemas. Uruguay no podrá contar con Federico Valverde para sus próximos amistosos, mientras que Argentina sufrió las bajas de Thiago Almada y Juan Foyth. Almada presentó una lesión muscular, mientras que Foyth tampoco consiguió recuperarse a tiempo para incorporarse en condiciones a la concentración.

Brasil igualmente tendrá una ausencia importante con João Pedro. El delantero no podrá disputar los amistosos programados y su lugar tuvo que ser ocupado por otro futbolista. Nigeria, por su parte, afrontará sus próximos compromisos sin Victor Osimhen, quien quedó fuera debido a una lesión muscular que le impedirá defender a su selección durante esta Fecha FIFA.

César Montes con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 | IMAGO 7

Selección Mexicana y sus lesionados

México también tendrá que lidiar con problemas físicos. Alan Cervantes es una de las bajas confirmadas después de presentar una molestia muscular, mientras que César Montes también quedó fuera de la convocatoria tras sufrir una lesión.

Santiago Giménez, además, ha trabajado de manera diferenciada debido a una molestia física, por lo que su evolución será seguida de cerca antes de determinar si puede participar en alguno de los compromisos.