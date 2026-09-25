Kylian Mbappé encendió las alarmas en el Real Madrid luego de presentar molestias físicas durante el partido de Francia ante Turquía. El delantero había marcado el gol que adelantó a su selección, pero poco después comenzó a mostrar señales de dolor en la rodilla izquierda.
La preocupación llegó cuando el atacante francés realizó gestos de dolor y requirió la atención de los servicios médicos. Tras varios minutos de revisión, Mbappé intentó regresar al terreno de juego; sin embargo, finalmente tuvo que ser sustituido, saliendo por su propio pie del campo.