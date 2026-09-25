La Furia Roja y los Tres Leones miden fuerzas en un choque de potencias europeas

El enfrentamiento entre Inglaterra y España, correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League, se disputará este sábado 26 de septiembre a las 12:45 horas (tiempo del centro de México). El imponente Estadio de Wembley será el escenario donde ambos combinados nacionales busquen arrancar su andar en el certamen con una victoria.

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La escuadra española, que ostenta el título de campeona del mundo, aspira a iniciar con el pie derecho en el torneo continental, enfrente se medirá a una de las potencias más sólidas del futbol internacional, el representativo inglés.

Luis de la Fuente, entrenador de España | MEXSPORT

Ambas selecciones saltarán al terreno de juego con el objetivo de sumar sus primeras tres unidades en una competencia que no da margen de error. Mientras el cuadro británico apelará a la contundencia y al respaldo de su afición en Londres, la escuadra ibérica buscará imponer su estilo de tenencia del balón para salir con el resultado de territorio inglés.

Inglaterra celebra gol ante Francia en el Mundial 2026 | AP

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