El encuentro tendrá un ingrediente especial para los franceses, pues significará el debut oficial de Zinedine Zidane como entrenador

La UEFA Nations League 2026-2027 continúa este viernes 25 de septiembre con uno de los partidos más atractivos de la primera jornada, cuando Turquía reciba a Francia en un duelo correspondiente al Grupo A1 de la máxima categoría del torneo europeo.

El encuentro tendrá un ingrediente especial para los franceses, pues significará el debut oficial de Zinedine Zidane como entrenador de Les Bleus. El histórico exfutbolista tomó el lugar de Didier Deschamps después de la Copa del Mundo de 2026 y comenzará una nueva etapa con la mirada puesta en la Eurocopa de 2028.

Turquía celebrando su primea anotación en la Copa del Mundo | AP

Zidane comienza una nueva era con Francia

Francia llega a la Nations League después de alcanzar las Semifinales del Mundial de 2026, torneo en el que terminó en el cuarto lugar. Ahora, el conjunto galo buscará dejar atrás aquella competencia y comenzar con una victoria el nuevo proceso encabezado por Zidane.

Turquía tratará de aprovechar su condición de local para complicar a una de las selecciones más poderosas de Europa. El conjunto otomano tendrá la misión de sumar desde el arranque en un Grupo A1 en el que también participan Italia y Bélgica, por lo que cada punto podría resultar determinante.

Zinedine Zidane, entrenador de Francia | AP

El historial entre ambas selecciones presenta ventaja para Francia. En sus seis enfrentamientos previos, Les Bleus consiguieron tres triunfos, Turquía se quedó con una victoria y los otros dos partidos terminaron empatados, aunque los resultados más recientes reflejan una mayor igualdad.

El último antecedente se produjo en octubre de 2019, cuando Francia y Turquía empataron 1-1 en las Eliminatorias para la Eurocopa. Meses antes, los turcos habían sorprendido al imponerse 2-0 como locales, por lo que los franceses buscarán volver a derrotarlos después de varios años.

Turquía y Estados Unidos peleando por el balón en la Copa del Mundo | AP

¿Dónde y a qué hora ver Turquía vs Francia?