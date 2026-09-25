LaLiga, Bundesliga, Serie A y Premier League reclamaron cambios en la gobernanza del organismo, con mayor participación de los involucrados en el futbol y una separación entre sus funciones regulatorias y comerciales

La FIFA enfrenta una nueva presión desde el futbol europeo. La Premier League, LaLiga, la Bundesliga y la Serie A emitieron un comunicado conjunto en el que exigieron una reforma profunda de la gobernanza del organismo presidido por Gianni Infantino, con el objetivo de garantizar una mayor transparencia y participación en la toma de decisiones.

La postura de las cuatro competiciones llega después de la controversia por el plan de comercialización de los beneficios de la Copa del Mundo, una iniciativa vinculada a la estructura comercial del organismo que generó cuestionamientos entre distintas federaciones nacionales.

A través de un posicionamiento compartido, las ligas acusaron a la FIFA de impulsar propuestas que, desde su perspectiva, no protegen adecuadamente los intereses de quienes forman parte del futbol. Además, señalaron que los problemas de gobernanza representan una amenaza para las bases históricas del deporte.

¿Qué cambios piden las ligas europeas a la FIFA?

En el comunicado, las cuatro competiciones plantearon tres ejes principales para transformar el funcionamiento del organismo: otorgar un papel real a las partes interesadas en las decisiones, establecer procesos sustentados en datos objetivos y garantizar la independencia de las funciones regulatorias frente a los intereses comerciales.

Para unificar el fútbol, FIFA debe reformarse

El primer punto contempla la creación de un órgano permanente que represente a federaciones nacionales, ligas, clubes y jugadores, tanto del futbol masculino como del femenino. La propuesta busca que los sectores involucrados reciban información completa sobre las iniciativas y tengan participación efectiva en las decisiones que les afectan.

En particular, las competiciones consideran que asuntos como el calendario, las condiciones laborales, los torneos y los principales activos del futbol deben contar con el acuerdo de los grupos directamente afectados.

El segundo eje se centra en la transparencia. Las ligas proponen que las iniciativas importantes de la FIFA estén respaldadas por información verificable, justificaciones claras y análisis independientes que evalúen sus consecuencias para jugadores, clubes, competiciones y aficionados.

Juventus y Atalanta en la J5 en la Serie A | AP

Ligas buscan separar los intereses comerciales de la FIFA

La tercera exigencia plantea establecer salvaguardas institucionales para evitar que la actividad comercial de la FIFA interfiera con su función como organismo regulador del futbol mundial.

Para ello, las cuatro ligas solicitaron que los órganos encargados de la ética, la supervisión financiera y los procesos electorales tengan independencia real respecto a la administración y la presidencia del organismo.

El documento también establece que los derechos de las principales competiciones de la FIFA, incluida la Copa del Mundo, deben administrarse en beneficio de todo el futbol y no únicamente bajo criterios comerciales.

Barcelona celebrando ante Sevilla en la J7 de LaLiga | AP

¿Qué sigue para la FIFA y Gianni Infantino?

Como parte de sus propuestas, las ligas europeas pidieron a los candidatos a la presidencia de la FIFA que respalden los principios planteados y que, durante los primeros 100 días del próximo mandato, convoquen una Convención sobre Gobernanza encabezada por una persona independiente.

La iniciativa contempla la participación de las federaciones miembro y de distintos sectores de la comunidad futbolística, con el compromiso de presentar públicamente sus conclusiones en un plazo de seis meses.

Equipo del Manchester City en Premier League | AP

Asimismo, solicitaron que todos los aspirantes a dirigir el organismo publiquen sus programas de reformas y participen en un proceso electoral con reglas justas. También reclamaron que los recursos económicos, jurídicos, de comunicación y marketing de la FIFA, así como sus fondos destinados al desarrollo del futbol, se mantengan neutrales y no favorezcan a ningún candidato.

Finalmente, la Premier League, LaLiga, Bundesliga y Serie A convocaron a confederaciones, federaciones, clubes, sindicatos de jugadores, grupos de aficionados y autoridades públicas a respaldar sus propuestas.

“Este es el momento de decidir no solo quién dirigirá FIFA, sino también cómo debe dirigirse”, concluyeron las ligas, al subrayar que la legitimidad del organismo debe sustentarse en la rendición de cuentas, la transparencia y la confianza de toda la comunidad futbolística.