El mexicano nueva tendrá el desafío de mantener la categoría en la Primera División de España

No para. A pesar de que tomarse un tiempo lejos de los banquillos fue una opción tras la Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre decidió seguir trabajando y tomará las riendas de Valencia. Será el séptimo club en LaLiga para el 'Vasco' quien nuevamente tendrá el reto de evitar el descenso.

De sus seis equipos anteriores, solo con Atlético de Madrid no se vio en problemas en el fondo de la tabla. En cambio, sí padeció esta situación con Osasuna, Real Zaragoza, Espanyol y Mallorca, a los cuales mantuvo en Primera División; mientras que con Leganés tuvo el mismo reto pero no pudo superarlo.

Javier Aguirre dando indicaciones en un entrenamiento con el Valencia | X @valenciafc

Osasuna, la primera experiencia del 'Vasco' en Europa

Luego de dirigir a Atlante y Pachuca en la Liga MX y después de su primera etapa con la Selección Mexicana, Aguirre dirigió por primera vez en el futbol español con Osasuna, a donde llegó en la Temporada 2002-03. Sin embargo, no fue una experiencia sencilla.

Con solo dos victorias en sus diez primeros partidos, Aguirre llegó a la Jornada 10 en el puesto 18 y aunque salió de zona de descenso en los siguientes juegos, comenzó la segunda vuelta apenas en el lugar 17. A pesar de la presión que eso implicaba, los de Pamplona no volvieron a caer a las últimas tres posiciones y terminaron undécimos de la clasificación.

Javier Aguirre como director técnico de Osasuna | MEXSPORT

¿Cómo le fue a Javier Aguirre con Real Zaragoza y Espanyol?

Osasuna es el equipo con el cual más tiempo ha estado Aguirre, quien se marchó en 2006 para dirigir a Atlético de Madrid, antes de una segunda etapa con el Tri. Volvió a España tras el mundial de Sudáfrica 2010 para dirigir a Real Zaragoza, tras la destitución de José Aurelio Gay.

El mexicano tomó al equipo en el último lugar de la tabla, con solo una victoria en 11 jornadas, a cambio de seis derrotas y cuatro empates. Al 'Vasco' le tomó ocho partidos sacar a Zaragoza del fondo de la tabla e incluso cuando lo logró, tuvo momentos en la temporada en los que nuevamente se puso en el sitio 17 y 18, a pesar de lo cual pudo finalizar en el puesto 13.

A pesar de dicho éxito, el 'Vasco' comenzó mal la siguiente temporada, con solo dos victorias en 17 jornadas, por lo que la directiva lo despidió en diciembre de 2011. Un año más tarde tomó las riendas de Espanyol, que le dijo adiós a Mauricio Pochettino, quien empezó la Temporada 2012-13 con nueve derrotas, dos victorias y dos empates en LaLiga.

Aguirre tomó a los Periquitos en el puesto 20 y no pudo salir de zona de descenso hasta seis jornadas después, en las cuales solo sufrió una derrota por tres empates y dos victorias. Aunque terminó la campaña con seis juegos sin ganar, cinco de ellos perdidos, Espanyol se salvó en el puesto 13.

Leganés no; Mallorca sí

Aguirre dejó el futbol español a mediados de 2014, pero tras pasar por las selecciones de Japón y Egipto, así por el banquillo de Al-Wahda en Emiratos Árabes Unidos, volvió una vez más para dirigir a Leganés, con el cual se quedó a un punto de la salvación pese a una racha de cinco juegos sin derrota.

Pero no fue su última experiencia con el descenso. En marzo de 2022, después de su fallida etapa con Rayados de Monterrey, llegó a Mallorca que estaba en el sitio 18 y con una racha de seis derrotas bajo el mando de Luis García. El técnico mexicano no tuvo un reto sencillo, pero con cuatro triunfos y cinco empates logró llevar a los Bermellones hasta el lugar 16 y evitó el descenso.