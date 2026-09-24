El técnico mexicano asegura que puede sacara al conjunto naranjero del fondo de la tabla

Javier Aguirre afrontará un nuevo reto en su carrera como técnico. A dos desde de haber concluido su participación con la Selección Mexicana, el estratega se unirá al Valencia de España, con la misión de sacarlos del fondo de la tabla y así evitar el descenso.

El entrenador mexicano llega al conjunto valenciano para reemplazar a Carlos Corberán, quien fue despedido después de que el equipo perdió cuatro de sus primeros cinco partidos en La Liga española. Ahora, el Vasco se une al club con la finalidad de rescatar al equipos español.

Actualmente, Valencia marcha penúltimo en la clasificatoria al sumar tan sólo cuatro de 21 puntos posibles y han caído en cuatro de sus últimos cinco partidos. Pese a este mal momento, Javier Aguirre confía en que podrán levantar al club y evitar el descenso.

Javier Aguirre en un entrenamiento de la Selección Mexicana | MEXSPORT

Hay talento para revertir el rumbo

Al ser anunciado como el nuevo entrenador del equipo, Javier Aguirre confesó que se siente capaz de revertir el mal paso del club. El DT azteca elogió a la plantilla destacando que tienen la calidad suficiente para poder revertir el mal rumbo.

“Hay mucho talento individual e intentaremos sacar lo mejor del grupo para no estar sufriendo”, dijo el estratega para los medios al aterrizar en España

Javier Aguirre en el Aeropuesto Internacional de la Ciudad de México previo a su viaje a España | GINA SÁNCHEZ

"Hay cosas que hacer"

El Vasco Aguirre también habló sobre la actualidad de Valencia asegurando que han tenido algunos momentos complicados pero considera que podrían haber tenido mejores resultados. Ante esto, el DT quiere poder trabajar con el equipo y así poder revertir el mal paso.

“En algunos partidos merecieron más, y los últimos encuentros fueron fantásticos. Hay mucho trabajo por hacer. Todavía queda mucha liga... Hay cosas que hacer, siempre estamos para trabajar”, añadió.

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana en una conferencia de prensa | MEXSPORT