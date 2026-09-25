El técnico mexicano ya se alista para su primer partido con el conjunto valenciano

Javier Aguirre ya es el nuevo entrenador de Valencia. El estratega mexicano fue presentado con el conjunto español este miércoles 23 de septiembre con lo que emprenderá una nueva aventura en el futbol español. Ahora, el entrenador se alista para su primer partido al mando del club.

El exentrenador de la Selección Mexicana ahora dirigirá a su séptimo equipo español luego de su paso por clubes como Osasuna, Atlético de Madrid y más recientemente, Mallorca, extendiendo su legado europeo aún más.

Javier Aguirre al ser presentado como el nuevo entrenador del Valencia | X @valenciafc

Javier Aguirre al rescate del Valencia

El entrenador mexicano llega al conjunto valenciano para reemplazar a Carlos Corberán, quien fue despedido después de que el equipo perdió cuatro de sus primeros cinco partidos en La Liga española.

Ahora, el Vasco se une al club con la finalidad de rescatar al equipos español. Actualmente, Valencia marcha penúltimo en la clasificatoria al sumar tan sólo cuatro de 21 puntos posibles y han caído en cuatro de sus últimos cinco partidos. Pese a este mal momento, el equipo espera que, de la mano de Javier Aguirre puedan levantar al club y evitar el descenso.

¿Cuándo debuta el Vasco?

Afortunadamente para Valencia y el Vasco Aguirre su llegada se da en el momento perfecto. La Liga tendrá una pausa de dos semanas debido a la Fecha FIFA por lo que el Vasco tendrá un tiempo considerable para preparar su primer partido al mando del equipo.

El siguiente juego del Valencia se dará hasta el 11 de octubre cuando el equipo visite Campos de Sport de El Sardinero para medirse ante el Racing de Santander en el juego correspondiente a la Jornada 8 de LaLiga.

De esta manera, Javier Aguirre tendrá 17 días para alistar el juego con el que debutará oficialmente con Valencia. Además, tendrán la fortuna de que, Racing tampoco marcha muy bien y, de ganar el juego, podría dar un salto importante en la clasificatoria.

Javier Aguirre dando indicaciones en un entrenamiento con el Valencia | X @valenciafc