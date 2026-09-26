El atacante de Chivas confesó que nunca recibió una oferta formal para dejar al Rebaño, pese a los rumores

Luego de una gran Copa del Mundo 2026 por parte de la Selección Mexicana, se especuló que muchos de los jugadores tendrían una puerta abierta para emigrar a Europa. Desafortunadamente, no todo fue así. Uno de los casos más sonados fue el de Roberto ‘Piojo’ Alvarado, quien confesó que no tuvo una oferta formal para salir de Chivas, como se había rumorado.

¿Qué dijo el Piojo Alvarado?

Durante el día de medios, previo al amistoso entre México y Colombia, Roberto Alvarado fue cuestionado sobre un posible salto a Europa tras el Mundial. El futbolista, fiel a su estilo, bromeó con el tema y confesó que él nunca supo de ninguna oferta, pese a los rumores que llegaron a existir.

“Por ahí salió mucho de que podía ir a Rusia, de hecho, ya estaba aprendiendo ruso, pero creo que fueron solo los rumores. No sé si mi representante habló con Chivas o si un equipo buscó a Chivas; realmente nunca me llegó a mí como tal que estaba la posibilidad”, declaró el Piojo.

Roberto Alvarado y Julián Quiñones | MEXSPORT

Asimismo, el extremo del Rebaño Sagrado y de la Selección Mexicana confesó que jugar en Europa sí es un sueño y una situación que le ‘ilusiona’, aunque tampoco le disgustó quedarse en México con Chivas y poder luchar por el ansiado título número 13.

“Obviamente, a mí me emocionaba, me movía, pero al final no pasó nada y nada, yo contento con estar en Chivas y que al equipo ahora le vaya bien y pueda pelear por el título”, añadió el Piojo.

Roberto 'Piojo' Alvarado con Chivas | MEXSPORT

¿Cómo fue el Mundial del Piojo?

Uno de los futbolistas que cautivó al público durante los partidos de México fue, sin duda, el futbolista de las Chivas, Roberto Alvarado. El Piojo protagonizó un ataque sumamente efectivo durante los cinco juegos de la Selección Mexicana, pues junto a Raúl Jiménez y Julián Quiñones fue uno de los jugadores más participativos del torneo.

En los cinco duelos disputados por México, el Piojo fue titular en todos, ocupando la banda derecha del plantel comandado por Javier ‘Vasco’ Aguirre. Además, colaboró con tres asistencias durante el torneo, ante Sudáfrica, Chequia y Ecuador.