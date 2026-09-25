El cuadro de Gabriel Milito solo esta por debajo del Toluca de Antonio 'Turco' Mohamed

Chivas ha encontrado un equilibrio importante en el Apertura 2026, al destacar tanto por su producción ofensiva como por su solidez en la última línea. A una jornada de llegar a la fecha 10, el Guadalajara presume números que lo mantienen entre los equipos más destacados del campeonato en ambos sectores.

¿Cómo va Chivas en el Apertura 2026?

El conjunto rojiblanco suma 17 goles a favor, una cifra que lo coloca dentro del grupo de las tres mejores ofensivas de la Liga MX. Toluca lidera este apartado con 20 anotaciones, mientras que América también registra 17 tantos, aunque el orden de la clasificación se determina mediante los criterios de desempate establecidos en el torneo.

Ricardo Marín festejando el 0-2 parcial de Chivas ante América | Imago7

En defensa, Chivas también presenta uno de los mejores registros del campeonato. El Guadalajara ha permitido únicamente ocho goles hasta el momento, cantidad que comparte con América y Querétaro, situándose entre los clubes que menos tantos han recibido en el Apertura 2026.

La combinación de ambas estadísticas le permite al Rebaño contar con una diferencia de goles de +9, producto de sus 17 anotaciones a favor y apenas ocho en contra. Los números reflejan el rendimiento de un equipo que ha logrado mantener presencia en el área rival sin perder consistencia en su funcionamiento defensivo.

Festejo de Chivas durante el Clásico Nacional | MEXSPORT

Chivas, Top 10 del país

El ataque rojiblanco se encuentra, de esta manera, al nivel de los conjuntos que han tenido mayor producción frente al arco durante el torneo. Al mismo tiempo, la cantidad de goles permitidos evidencia el trabajo que Chivas ha realizado para contener a sus adversarios.

Con estas cifras, el Guadalajara llega a la recta previa a la fecha 10 como uno de los equipos que mejor equilibrio ha mostrado entre ataque y defensa. Su capacidad para marcar y, al mismo tiempo, limitar los goles recibidos se ha convertido en uno de sus principales registros estadísticos del Apertura 2026.