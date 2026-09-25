Rafael Márquez evita hablar de Pol Lorente, pero le desea éxito junto a Javier Aguirre

Pol Lorente y Vasco Aguirre en la Selección Mexicana | IMAGO7

El entrenador de la Selección Mexicana agradeció al preparador físico por su nueva aventura en Valencia

Rafael Márquez prefirió no entrar en detalles sobre la salida de Pol Lorente de la Selección Mexicana, aunque sí tuvo palabras de agradecimiento para el preparador físico y para Javier Aguirre, quienes ahora comenzarán una nueva etapa en el Valencia.

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En conferencia de prensa previo al partido ante Colombia, el entrenador del Tricolor fue cuestionado por la marcha de Lorente, quien dejó su puesto dentro del combinado nacional para incorporarse al proyecto de Aguirre en el conjunto español.

“Lo único que te puedo decir es que les deseo mucha suerte. Sé que van a tener mucho éxito ahí”, señaló el exdefensor.

Pol Lorente y Javier Aguirre en el Tri | IMAGO7

Rafa se rinde ante Lorente

También reconoció que el trabajo realizado por Lorente dejó aprendizaje dentro del grupo, aunque dejó claro que la Selección cuenta con gente capacitada para continuar con el proceso.

“He aprendido mucho de lo que aportaron en la Selección, pero hoy en día hay gente capaz, estoy rodeado de gente que sabe, no hay nadie indispensable”, apuntó.

Cuerpo técnico de Javier Aguirre en su tercera etapa en el Tricolor, junto a Rafael Márquez y Pol Lorente | MEXSPORT

Espera buen debut

“La verdad es que la semana fue increíble, los chicos están con la mejor disposición. Espero que el día de mañana podamos tener un buen resultado”, agregó.

Así, Márquez cerró el tema de Lorente y enfocó sus palabras en el presente de una Selección Mexicana que este sábado enfrentará a Colombia en Baltimore.