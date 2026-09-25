Rafael Márquez confía en Hirving Lozano en Selección Mexicana: "todavía nos puede dar algo más"

Chucky Lozano, con el jersey de la Selección Mexicana | RÉCORD

El entrenador del Tricolor aseguró que el Chucky es un jugador diferencial

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, considera que Hirving 'Chucky' Lozano todavía tiene cosas por aportar al combinado azteca y por eso volvió a aparecer en la convocatoria para esta Fecha FIFA.

"Lo que me hace traer a Hirving yo creo que todavía nos puede dar algo más. Es un jugador diferencial, sabemos lo que nos puede dar", explicó Márquez.

'Chucky' Lozano en una convocatoria con el Tri de Javier Aguirre | Imago7

El tema Alexis Vega

También habló de no convocar a Alexis Vega, y es que en esta ocasión el cuerpo técnico decidió darle la oportunidad a otros futbolistas para continuar ampliando el panorama de jugadores que pueden competir por un lugar.

"Alexis está teniendo un gran torneo también, pero bueno, quería ver a otros jugadores", señaló.

Alexis Vega, en festejo de gol, con Toluca | MEXSPORT

Potenciar futbolistas, la intención de Rafa Márquez

Más allá del nombre de Lozano, Márquez dejó ver que una de las prioridades en este proceso será potenciar a los futbolistas que integran la Selección y encontrar la mejor versión de cada uno

"Quiero que los jugadores porten el jersey con orgullo, y pase lo que pase en el juego peleen hasta el final", expresó.

Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana | IMAGO 7

Además reconoció que México no consiguió marcar una diferencia respecto a procesos anteriores. Ahora, la intención es que el equipo genere una mejor versión.