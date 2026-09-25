Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, considera que Hirving 'Chucky' Lozano todavía tiene cosas por aportar al combinado azteca y por eso volvió a aparecer en la convocatoria para esta Fecha FIFA.
"Lo que me hace traer a Hirving yo creo que todavía nos puede dar algo más. Es un jugador diferencial, sabemos lo que nos puede dar", explicó Márquez.
El tema Alexis Vega
También habló de no convocar a Alexis Vega, y es que en esta ocasión el cuerpo técnico decidió darle la oportunidad a otros futbolistas para continuar ampliando el panorama de jugadores que pueden competir por un lugar.
"Alexis está teniendo un gran torneo también, pero bueno, quería ver a otros jugadores", señaló.
Potenciar futbolistas, la intención de Rafa Márquez
Más allá del nombre de Lozano, Márquez dejó ver que una de las prioridades en este proceso será potenciar a los futbolistas que integran la Selección y encontrar la mejor versión de cada uno
"Quiero que los jugadores porten el jersey con orgullo, y pase lo que pase en el juego peleen hasta el final", expresó.
Además reconoció que México no consiguió marcar una diferencia respecto a procesos anteriores. Ahora, la intención es que el equipo genere una mejor versión.
"Desafortunadamente no hicimos nada diferente a Mundiales pasados, pero intentaremos que los fans se identifiquen en cómo luchamos la pasada justa, vestir con todo esta casaca", apuntó.