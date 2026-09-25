"No soy el Vasco": Rafael Márquez se guarda su primer 11 con el Tri ante Colombia

Javier Aguirre y Rafael Márquez en encuentros amistosos en Argentina | IMAGO7

El entrenador de la Selección Mexicana dejó en claro que, por lo menos en este proceso, no dará pistas sobre sus alineaciones

Rafael Márquez dejó claro que, al menos en este nuevo proceso, no dará a conocer un adelanto de su 11 titular con la Selección Mexicana.

El técnico del Tricolor evitó adelantar nombres para su debut ante Colombia y hasta bromeó al recordar la costumbre que tenía Javier Aguirre de revelar algunas de sus cartas.

Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana | IMAGO 7

"No soy el Vasco": la declaración de Rafa

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro en Baltimore, el estratega fue cuestionado directamente sobre si daría pistas de la alineación que utilizará frente al conjunto cafetero.

"No sé si esté Medrano por aquí, no soy el Vasco, no soy el Vasco. Yo sé quién soy, no soy de los que da un adelanto. Bueno, ya lo verán ustedes", respondió el técnico mexicano.

Javier Aguirre, exDT de la Selección Mexicana en una conferencia de prensa | MEXSPORT

¿Cómo eran las alineaciones con Javier Aguirre?

Y es que durante la etapa de Javier Aguirre era habitual que el entrenador diera algunas pistas e incluso adelantara nombres de los jugadores que contemplaba para iniciar los partidos del Tricolor.

Ahora, con Márquez al frente, la dinámica parece ser distinta. El nuevo entrenador prefiere mantener bajo reserva sus decisiones hasta el momento del encuentro.

Así, el primer 11 de la era Rafael Márquez se conocerá hasta que México salte a la cancha del M&T Bank Stadium para enfrentar a Colombia.