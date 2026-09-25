"Me gustaría jugar como el Barcelona, pero no tenemos la materia prima": Rafael Márquez sobre el Tri

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa previo al juego ante Colombia | IMAGO7

El entrenador de la Selección Mexicana tuvo un paso por La Masía

Rafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana, reconoció que su idea no es imponer un estilo, sino adaptarlo a las características del plantel.

"Yo creo que, bajo mi opinión, yo me adapto a lo que tengo. No es que vaya a imponer un estilo, jugar como el Barça, pero no tienes la materia prima", explicó Márquez en conferencia de prensa previo al duelo ante Colombia.

Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana | IMAGO 7

Poco tiempo de trabajo para la Fecha FIFA

También señaló que el poco tiempo de trabajo también es un factor para desarrollar una propuesta más marcada, por lo que su intención es dar pequeños pasos de cara al Mundial.

"Con el tema de cómo venimos tengo muy poco tiempo en trabajar con el equipo. El estilo de juego es el del Mundial, pero dos pasos adelante. Es como plantar una semilla, intentaremos mejorar", apuntó.

Rafael Márquez en el entrenamiento de la Selección Mexicana | IMAGO 7

Márquez explicó que uno de sus objetivos es perfeccionar distintos aspectos del funcionamiento del Tricolor.

"Perfeccionar un poco todo, desde inicio de juego, toma de decisiones, tratar de potencializar al jugador bajo la experiencia que tuve en Barça, sacarle provecho", detalló.

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Sobre las lesiones y las bajas que ha sufrido el Tricolor en esta convocatoria