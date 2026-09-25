Ricardo Marín, el único mexicano en el top tres de producción ofensiva en el Apertura 2026

'4K' ha sido el jugador azteca más importante en lo que va del torneo en cuanto a goles se refiere

Ricardo Marín se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos con mayor participación ofensiva en el presente Apertura 2026. El ahora goleador del Guadalajara tomó el rol como responsable del equipo rojiblanco y lo ha hecho con creces, luego de convertirse en uno de los mejores atacantes del semestre y, de paso, firmar su mejor momento desde su llegada a Chivas.

Después de nueve partidos disputados, el delantero registra cinco goles y dos asistencias, para un total de siete participaciones directas en anotaciones, una cifra que lo coloca dentro del top tres de jugadores con mayor producción ofensiva en el torneo.

Ricardo Marín, jugador de Chivas, ante Xolos | MEXSPORT

¿Cómo son los números de Marín en el torneo?

El atacante mexicano comparte este registro con Juan Brunetta y Lucas Ocampos, quienes también acumulan siete intervenciones entre goles y asistencias. Por encima de ellos aparece Salomón Rondón, líder de esta estadística con 10 participaciones.

Marín ha encontrado regularidad durante el campeonato y sus números reflejan un papel importante dentro del funcionamiento ofensivo de su equipo.

Ricardo Marín marca de penal y adelanta a Chivas ante Santos | MEXSPORT

Sus cinco anotaciones lo mantienen como en el segundo puesto de la tabla de goleo del presente semestre, mientras que las dos asistencias muestran también su capacidad para participar en la generación de oportunidades para sus compañeros.

Su buena actuación en el torneo lo deja en lo más alto

Con nueve encuentros jugados, el mexicano ha intervenido directamente en siete goles, por lo que se coloca como el único mexicano en el top tres de los futbolistas con más aportaciones de gol en lo que va del campeonato.

El rendimiento de Marín cobra relevancia al considerar que comparte los primeros lugares de esta clasificación con futbolistas extranjeros que también han tenido un papel protagonista durante el torneo. Su producción lo coloca como el hombre gol del Guadalajara, ante la salida de Armando González.

Ricardo Marín anotó el tercer y último gol en la victoria de Chivas ante Santos en el Clausura 2026 | IMAGO7