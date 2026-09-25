El Campeón de Campeones y el líder del Apertura 2026 reeditan un choque de alto voltaje en la cancha del Estadio Banorte

La jornada de la Liga MX regala uno de los enfrentamientos más esperados de la Fase Regular. La Máquina de Cruz Azul, vigente Campeón de Campeones, se mide ante Toluca, el líder del Apertura 2026, en un duelo que promete grandes emociones por la calidad de ambas plantillas. Este partido será transmitido el sábado 26 de septiembre a las 16:50 horas y estará disponible en México por medio del Canal 5 y ViX Premium.

Ambas escuadras llegan con la urgencia de dar un golpe de autoridad tras tropezar en sus compromisos previos: la escuadra escarlata marcha en la cima de la clasificación general pero viene de caer sorpresivamente 2-3 ante Santos Laguna, mientras que el conjunto celeste busca recomponer el camino luego de sufrir una derrota frente a los Rayados de Monterrey.

El antecedente reciente: La gloria celeste en el Campeón de Campeones

Este compromiso tiene un sabor especial a revancha. La última ocasión en que ambos clubes se vieron las caras fue el pasado 25 de julio de 2026, durante la disputa del título del Campeón de Campeones 2025-2026.

Duelo Toluca vs Cruz Azul | IMAGO7

En aquel partido, Cruz Azul se impuso con autoridad con un marcador de 3-1 sobre el cuadro mexiquense gracias a una brillante actuación de José Paradela, quien firmó un doblete, acompañado por un tanto de Carlos Rodríguez. Por parte de Toluca, Alexis Vega descontó en el tiempo agregado de la primera mitad.

¡Cruz Azul conquista el Campeón de Campeones! | MEXSPORT

Dónde ver Cruz Azul vs Toluca