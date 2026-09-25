Los Potros derrotaron a Monterrey en la final de la temporada 1992-93, hoy buscan su segunda victoria del torneo

Atlante y Monterrey volverán a encontrarse este viernes en la Liga MX, 12 años después de su último enfrentamiento y con un antecedente que todavía ocupa un lugar importante en la historia de los Potro, debido a que en 1993, el conjunto azulgrana derrotó a Rayados en la Final de la temporada 1992-93 para proclamarse campeón del futbol mexicano.

Aquella serie terminó con un 4-0 global para Atlante. El partido de ida se disputó en el Estadio Azteca y terminó con triunfo de los Potros por 1-0, gracias al gol de Daniel Guzmán. Tres días después, Atlante volvió a imponerse, ahora por 3-0 en el Estadio Tecnológico, para sentenciar el campeonato bajo la dirección técnica de Ricardo Antonio La Volpe.

La Volpe, Guzmán y Atlante campeón en los 90 | MEXSPORT

El reencuentro de Atlante con Monterrey

Más de tres décadas después, los Potros vuelven a enfrentarse con Rayados en su regreso al máximo circuito. Atlante estuvo 12 años fuera de la Primera División y este Apertura 2026 significó su regreso a la Liga MX.

Martín Sarrafiore, futbolista argentino, celebrando una anotación con Atlante | MEXSPORT

El escenario actual es distinto, debido a que el equipo dirigido por Miguel Herrera llega a la Jornada 10 ubicado en el decimocuarto lugar de la clasificación, con ocho puntos. Su último resultado fue un empate 1-1 frente a Puebla, por lo que buscará volver a sumar de a tres en su retorno a la máxima categoría.

Del otro lado, Monterrey ocupa el séptimo puesto con 13 unidades y tiene un partido pendiente. Los regiomontanos llegan con el ánimo fortalecido después de derrotar 1-0 a Cruz Azul con gol de César Garza, resultado que puso fin a su racha sin victorias en Liga.

Festejo del Atlante tras gol de Walter Portales ante Puebla | IMAGO7

Rayados llega con bajas al encuentro

Matías Almeyda buscará darle continuidad a la reacción de Rayados, aunque no contará con Lucas Ocampos, Víctor Guzmán y Orbelín Pineda, estos dos últimos fueron convocados por la Selección Mexicana quien disputará un encuentro amistoso en Baltimore ante Colombia.