En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el partido de Jornada 10

Arranca la nueva jornada de Liga MX. Pese a que ya arrancó la Fecha FIFA, el futbol mexicano continuará con su actividad y, Atlante y Monterrey se verán las caras en el Estadio Azteca en el juego correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026. El juego se llevará a cabo este viernes por la noche y se podrá seguir a través de ESPN.

Así llegan los equipos

Ambos equipos llegan al partido de Jornada 10 con la misión de revertir su mal arranque de temporada. Aunque Rayados llega ligeramente mejor, ambos están actualmente fuera de puestos de Liguilla por lo que necesitan llevarse la victoria este viernes.

Monterrey logró romper una racha de tres partidos sin ganar en liga tras imponerse ante Cruz Azul en su más reciente encuentro. Con este resultado logró llegar a 13 unidades, resultado de cuatro victorias, un empate y tres derrotas. Ahora, con una victoria, podría dar un salto hasta el cuarto puesto.

Rayados de Monterrey, Leagues Cup (2026) | MEXSPORT

Atlante por su parte, atraviesa un momento complicado pues suman ya seis partidos sin ganar en Liga. Desde aquel triunfo ante Cruz Azul en la Jornada 3, el equipo no ha podido volver a festejar un triunfo con lo que han caído a los últimos 5 puestos de la clasificatoria.

Actualmente el Potro de Hierro suma ocho unidades, y de no sumar una victoria este viernes podría caer hasta el penúltimo puesto si los resultados se combinan. Ante esto, el equipo de Miguel Herrera está urgido de una victoria.

Festejo del Atlante tras gol de Walter Portales ante Puebla | IMAGO7

Los equipos se vuelven a encontrar

Después de más de una década de ausencia, el clásico enfrentamiento entre Rayados y Atlante volverá a disputarse en la Primera División. El último partido entre ambos en el máximo circuito se remonta al torneo Clausura 2014, cuando los regiomontanos se impusieron por 3-2 en el ya desaparecido Estadio Tecnológico.

Otro nombre de peso es Víctor Manuel Vucetich. Antes de convertirse en el "Rey Midas" y uno de los entrenadores más laureados en la historia de Monterrey, Vucetich tuvo una etapa como futbolista profesional defendiendo los colores del Atlante. Años más tarde, guiaría a Rayados a una de sus épocas más gloriosas.

Rayados vs Atlante 2014 l MEXSPORT

Atlante vs Monterrey