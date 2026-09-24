La 'Oranje' sobrepuso dos goles anulados por el VAR e igualó 1-1 en el vibrante arranque de la Nations League

El inicio de la UEFA Nations League regaló un auténtico choque de potencias. En una noche cargada de tensión, revisiones arbitrales y polémica, la Selección de Países Bajos logró rescatar una igualdad 1-1 frente a Alemania en el tiempo de descuento, premio a la insistencia de una escuadra local que luchó a contracorriente durante los 90 minutos.

Países Bajos vs Alemania l AP

El duelo arrancó con una escuadra neerlandesa decidida a tomar la iniciativa. Al minuto 15, la afición local estalló en júbilo cuando Virgil van Dijk conectó de cabeza en un tiro de esquina para batir a Marc-André ter Stegen. Sin embargo, tras ser llamado al monitor del VAR, el colegiado determinó anular la anotación al considerar que Brian Brobbey bloqueó el trayecto del guardameta germano, dejando el marcador sin cambios.

La respuesta alemana llegó con efectividad sobre la media hora de juego en medio de la controversia. Mientras la 'Oranje' reclamaba una infracción no sancionada sobre Brobbey en terreno rival. Un centro de Nathaniel Brown derivó en un desvío de Karim Adeyemi para que Felix Nmecha, completamente libre en el área chica, prendiera un disparo directo al ángulo superior izquierdo para decretar el 1-0.

Antes del descanso, Alemania acarició el segundo gol tras un remate elevado de Adeyemi en el área pequeña, mientras que Países Bajos tocó la puerta con un frentazo de Crysencio Summerville y un potente impacto de Cody Gakpo que Ter Stegen logró desviar con la mano tras un error en la salida germana.

El VAR castiga de nuevo a la 'Oranje' y Gakpo firma el épico final

Para el complemento, la tónica de insistencia local se mantuvo. El conjunto neerlandés volvió a festejar cuando el recién ingresado Mexx Meerdink pescó un rebote tras una serie de despejes fallidos de la zaga visitante y definió al poste para mandar el balón al fondo de la red. No obstante, por segunda ocasión en el compromiso, el árbitro anuló la jugada al señalar una falta previa a favor de la escuadra alemana.

UEFA Nations League Países Bajos vs Alemania l AP

Cuando el panorama lucía más oscuro y la efectividad germana parecía sellar la victoria en territorio ajeno, la rebeldía de Países Bajos emergió en la agonía del cotejo.

Corría el minuto 92 cuando Ruben van Bommel le robó el esférico a Serge Gnabry por la banda izquierda, avanzó a máxima velocidad y ejecutó un centro preciso con el exterior del pie hacia el corazón del área.