El primer tanto de la era Jürgen Klopp con Die Mannschaft fue gracias a Felix Nmecha

El duelo entre Países Bajos y Alemania en la Johan Cruyff Arena tuvo todos los ingredientes de un auténtico partidazo, incluido el estreno de Xavi Hernández y Jürgen Klopp al frente de sus respectivas selecciones. Sin embargo, la polémica no tardó en hacerse presente durante el encuentro.

Alemania consiguió abrir el marcador gracias a Felix Nmecha, aunque la anotación provocó fuertes reclamos por parte de los futbolistas neerlandeses debido a una acción que ocurrió segundos antes del gol del conjunto teutón.

Todo comenzó cuando Brian Brobbey, delantero de Países Bajos, presentó una molestia física y terminó tendido sobre el terreno de juego. El atacante incluso pidió inmediatamente su cambio, pero el partido continuó debido a que el balón todavía se encontraba en juego.

Brian Brobbey, jugador de Países Bajos, en el terreno de juego tras sufrir lesión | AP

Alemania marca mientras Brobbey estaba lesionado

En un primer momento parecía que Alemania no tenía intención de aprovechar la situación y que permitiría que el balón saliera para que Brobbey pudiera recibir atención médica. Sin embargo, el conjunto dirigido por Klopp terminó desarrollando la jugada ofensiva que culminó con la anotación de Nmecha.

La decisión provocó la molestia inmediata de los jugadores de la Naranja Mecánica, especialmente de Virgil van Dijk, quien encabezó los reclamos después de que Alemania celebrara el primer tanto del encuentro en la Johan Cruyff Arena.

Los neerlandeses consideraron que la jugada debía detenerse por la lesión de Brobbey, aunque el árbitro permitió que las acciones continuaran hasta que Alemania encontró el espacio para mandar el balón al fondo de las redes.

Felix Nmecha, jugador de Alemania, en festejo de gol ante Países Bajos | AP

Países Bajos también reclamó un gol anulado

La anotación alemana no fue la única acción polémica del encuentro. Minutos antes, Países Bajos había conseguido marcar tras un tiro de esquina en el que Van Dijk apareció dentro del área, pero la jugada terminó siendo revisada por el VAR y posteriormente invalidada.

El árbitro español Alejandro José Hernández Hernández determinó que existió una infracción sobre Marc-André ter Stegen, por lo que anuló el tanto neerlandés pese a los fuertes reclamos de los locales. Poco después llegó el gol de Nmecha que volvió a encender los ánimos en un partido marcado por la intensidad y la controversia arbitral.