Virgil van Dijk, defensor y capitán de Países Bajos, durante la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

El defensor del Liverpool acusó a Valentijn Driessen de difundir mentiras durante la pasada Copa del Mundo

El Mundial terminó, pero la actividad de selecciones regresó. Después del último partido de Países Bajos en la Copa del Mundo -que terminó en una eliminación en Dieciseisavos de Final ante Marruecos-, una Naranja Mecánica reestructurada intentará dar un paso al frente en la Nations League ante Alemania.

Virgil van Dijk, capitán del equipo tulipán, regresó a su selección bajo las órdenes de Xavi Hernández, en busca de encaminar un buen encuentro ante Die Mannschaft. Sin embargo, en conferencia de prensa en Zeist, el defensor del Liverpool estalló en contra de Valentijn Driessen, periodista de la cadena De Telegraaf.

Virgil Van Dijk con la Selección de Países Bajos en el Mundial 2026 | MEXSPORT

El detonante de la molestia de Van Dijk fue una serie de acusaciones de Driessen durante la Copa del Mundo; el defensor señaló al periodista de difundir información falsa sobre su rol en el vestuario naranja durante la justa veraniega. El también columnista realizó un trabajo de opinión en el que acusó a Virgil de haber presionado al cuerpo técnico de modificar el esquema táctico del grupo.

"Afirmar que destruí el futbol holandés es completamente infundado y absurdo. El plan funcionó durante 89 minutos y no tomé esa decisión por mi cuenta. Actuamos juntos, somos un equipo", afirmó el defensor.

Virgil Van Dijk con la Selección de Países Bajos en el Mundial 2026 | AP

Atmósfera hostil en la sala de prensa

El tema entre Virgil van Dijk y el periodista no quedó en esa simple declaración, ya que al intentar defender su postura en su columna, Valentijn Driessen le reprochó una actitud distante al defensor. Dichas declaraciones terminaron por colmar la paciencia del defensor Red.

"Siempre he sido un profesional abierto con los medios de comunicación. Pero cuando se difunden falsedades con la única intención de perjudicar mi carrera, hay que hablar claro. No podemos quedarnos callados ante esas acusaciones", sentenció.

El inicio de la era Xavi en Países Bajos

Tras la estrepitosa derrota en la Copa del Mundo ante Los Leones del Atlas, la directiva de Países Bajos destituyó a Ronald Koeman del cargo de entrenador. Tiempo después, Xavi Hernández fue anunciado como el nuevo estratega del conjunto neerlandés.