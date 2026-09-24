Xavi vs Klopp: Se enfrentan en su debut en selecciones, así han sido sus carreras en clubes

El entrenador español y el alemán se verán las caras en el Johan Cruyff para su debut como entrenadores nacionales

Luego de una fantástica Copa del Mundo 2026, las naciones regresan a la actividad para empezar su camino hacia el Mundial 2030. Con grandes regresos y muchos debuts, Alemania y Países Bajos se roban los reflectores, esto gracias a que estrenarán entrenadores de élite, el español Xavi Hernández y el alemán Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp entrenador de Alemania | AP

Xavi vs Klopp: ¿Quién llega mejor?

Es una realidad que como entrenador no hay nivel de comparación entre Xavi y Klopp, sin embargo, hay un par de parámetros que podrían nivelar la balanza de cara al juego de la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League.

Xavi

Arrancando con el español y campeón del mundo en Sudáfrica 2010, Xavi es uno de los entrenadores más jóvenes de la nueva generación, trayendo la escuela de uno de sus entrenadores más importantes, Pep Guardiola.

Xavi Hernández fue presentado por Nigel de Jong | IG: @nigeldejong

Xavi Hernández debutó como entrenador en 2019 con Al-Sadd. Con el equipo de la Liga de Qatar, el español disputó un total de 102 partidos, logrando un total de 67 victorias, 17 empates y solo 16 derrotas. En su paso por Qatar, el exjugador del Barcelona ganó una Supercopa, Supercopa de Liga, Copa de Liga, Copa y Campeonato de Liga.

Tras una exitosa carrera en Medio Oriente, Xavi fue llamado a volver a casa y se volvió entrenador del FC Barcelona. Con el Barça tuvo altibajos, pero disputó un total de 143 partidos, sumando 90 victorias, 24 empates y 29 derrotas. En su palmarés antes de salir logró una Supercopa y una Liga de España en 2023.

Xavi junto a una estatua de Johan Cruyff | @OnsOranje

Klopp

Por su parte, Klopp cuenta con mayor trayectoria, pues tuvo su debut en los banquillos en el año 2000 con el Mainz 05. En su primera etapa como entrenador sumó 270 partidos; en ellos ganó 109, empató 78 y perdió 83. En su primer paso no logró conseguir un solo título.

La segunda etapa y quizá la más recordada fue con el Borussia Dortmund de 2008 a 2015. Con las Abejas jugó 319 partidos, ganando 180, empatando 69 y cayendo en 70 ocasiones. Con el Dortmund, Klopp levantó un total de dos Bundesligas, una Copa de Alemania y dos Supercopas de Alemania.

Jürgen Klopp en la Copa del Mundo 2026 | AP

Finalmente, su etapa más ganadora llegó en el 2015 al 2024 con el Liverpool. En los Reds, Klopp literalmente se llevó todo y dominó una liga durante distintas etapas. En el banquillo de Anfield logró sumar 491 partidos, obtuvo 299 triunfos, 109 empates y solo 83 derrotas. Junto con su monstruosa marca también llegó un palmarés enorme, el cual consta de los siguientes títulos:

Una Premier League, dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Community Shield, una Champions League, una Supercopa de UEFA y un Mundial de Clubes.