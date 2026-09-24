El futbolista marroquí del PSG irá a juicio tras rechazo de su última apelación por una acusación de violación

El Tribunal Supremo de Francia confirmó este miércoles que Achraf Hakimi, defensor del Paris Saint-Germain, deberá comparecer ante un tribunal por una acusación de violación presentada en febrero de 2023.

Hakimi, de 27 años, ha negado de manera sistemática los hechos que se le atribuyen. De acuerdo con la resolución judicial, el proceso oral se llevará a cabo ante el Tribunal de lo Criminal de Altos del Sena, ubicado en Nanterre. Hasta el momento, las autoridades no han establecido una fecha para el inicio del juicio.

La decisión del Tribunal Supremo representa el cierre de las vías de apelación relacionadas con la determinación de llevar al jugador ante un tribunal. El fallo valida la resolución adoptada previamente por el Tribunal de Apelación de Versalles, que había determinado que existían elementos para que el caso fuera llevado a juicio.

Hakimi sufrió una lesión que lo dejará fuera de Champions | AP

La posible declaración de Kylian Mbappé

Uno de los aspectos que podría generar atención durante el proceso judicial es la posible participación de Kylian Mbappé como testigo. El actual delantero del Real Madrid mantenía una relación cercana con Hakimi durante su etapa como compañero en el PSG y, según los elementos incorporados durante la investigación, ambos tuvieron comunicación la noche en la que presuntamente ocurrieron los hechos.

Las declaraciones de Mbappé fueron incluidas en el expediente durante la fase de instrucción. El entorno del futbolista francés también presentó escritos relacionados con la versión de Hakimi sobre el consentimiento y con el contenido de las conversaciones que ambos mantuvieron después del incidente denunciado.

La posible presencia de Mbappé dependerá de las decisiones que adopte el tribunal encargado del proceso y de las personas que finalmente sean citadas para declarar durante el juicio oral.

Mbappé y Hakimi en el partido entre Francia y Marruecos de la Copa del Mundo 2022 | MEXSPORT

La denuncia y la versión presentada por Hakimi

La acusación fue presentada por una mujer de 24 años que, de acuerdo con la información del caso, conoció a Hakimi a través de redes sociales. Posteriormente, la denunciante acudió al domicilio del futbolista en Boulogne-Billancourt.

Según el testimonio presentado por la mujer ante las autoridades, Hakimi la besó y posteriormente la agredió sexualmente pese a su negativa. La denunciante señaló que consiguió alejarse del futbolista mediante una patada y posteriormente contactó a una amiga para solicitar ayuda y abandonar el lugar.

La versión de Hakimi es diferente. El futbolista ha negado categóricamente la acusación de penetración y sostiene que entre ambos únicamente existieron abrazos y besos que, según su declaración, fueron mutuos y consentidos.

Hakimi sufrió una grave lesión en Champions League | AP