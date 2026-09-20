Ferran Torres llega a 7 goles en 6 partidos con el PSG en triunfo 2-1 ante el Marsella

El español aumenta su marca personal de anotaciones

El suplente Ferran Torres anotó su séptimo gol en seis partidos para el PSG y el capitán Marquinhos marcó el gol de la victoria en un triunfo el domingo 2-1 en Marsella en la Ligue 1.

Ferran Torres marca su sexto gol para PSG l AP

La quinta derrota consecutiva del Marsella en todas las competiciones lo dejó penúltimo en la clasificación. El campeón defensor PSG subió al sexto puesto, a cinco puntos del líder Mónaco de cara al parón internacional.

El Marsella se quedó con 10 hombres a los 77 minutos cuando el capitán Timothy Weah fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla.

El recién ascendido Elversberg, sacó un empate de visita el domingo 0-0 con el Schalke después de que empezó la temporada de la Bundesliga con dos victorias consecutivas antes de caer ante el Bayern Munich el fin de semana pasado.

PSG Ligue 1 l AP

También el domingo, Miguel Gutiérrez anotó y dio una asistencia en el gol de Patrik Schick, mientras el Bayer Leverkusen venció 2-0 al Leipzig en casa para subir al quinto puesto.

El Napoli vuelve a atascarse en Italia, la Juventus gana

El discreto inicio del Napoli bajo el mando de Massimiliano Allegri continuó tras un empate 1-1 de visita ante la Fiorentina. El Napoli suma hasta ahora solo dos victorias en seis partidos en todas las competiciones. La Fiorentina había conseguido sus primeros puntos la semana pasada en su primer partido bajo Paolo Vanoli.

Ferran Torres anotó su séptimo gol l AP