Portugal derrota a Gales en su debut en Nations League; Cristiano Ronaldo no anotó

João Félix, jugador de Portugal, en festejo de gol ante Gales, en Nations League | AP

El cuadro lusitano se quedó con los tres puntos gracias a una solitaria anotación de João Félix

Portugal comenzó con el pie derecho su participación en la UEFA Nations League 2026-2027 después de imponerse 1-0 a Gales en el estadio José Alvalade de Lisboa, en un encuentro definido por un gol de João Félix.

El resultado también significó un estreno positivo para Jorge Jesus como seleccionador portugués. Aunque el conjunto luso tuvo el control durante buena parte del partido, sufrió más de lo esperado para reflejar su superioridad en el marcador.

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Desde los primeros minutos, Portugal tomó la iniciativa y buscó constantemente la portería rival. Una de las primeras oportunidades claras llegó al minuto nueve, cuando Cristiano Ronaldo recibió una asistencia de João Félix, pero su remate pasó apenas desviado.

João Félix, jugador de Portugal, en festejo de gol ante Gales, en Nations League | AP

João Félix marca el gol del triunfo de Portugal

La insistencia portuguesa encontró recompensa al minuto 21. Nuno Mendes recuperó el balón durante la salida de Gales y rápidamente habilitó a João Félix, quien encontró espacio fuera del área para probar suerte.

El atacante del Al-Nassr conectó un potente disparo que terminó en el fondo de la portería y firmó el 1-0. Además de darle la ventaja a Portugal, el tanto se convirtió en el primero de la selección bajo el mando de Jorge Jesus.

Portugal pudo ampliar la diferencia antes del descanso, pero Cristiano Ronaldo no estuvo fino frente al arco. El capitán portugués tuvo varias oportunidades para acercarse a su gol número 980, aunque ninguna terminó dentro de la portería galesa.

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol que fue invalidado por el VAR | AP

Cristiano Ronaldo se queda sin gol ante Gales

El panorama se mantuvo durante la segunda mitad. Gales adelantó líneas en busca del empate, mientras Portugal siguió encontrando espacios para generar peligro, pero nuevamente careció de contundencia para sentenciar el encuentro.

El marcador ya no se movió y Portugal terminó celebrando sus primeros tres puntos de la Nations League 2026-2027. João Félix se convirtió en el protagonista del triunfo, mientras Cristiano Ronaldo deberá esperar para continuar aumentando su registro goleador con la selección portuguesa.