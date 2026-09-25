Rumbo a la fecha 10 del Apertura 2026, la escuadra albiazul recupera a Diego Rossi y Carlos Salcedo para medirse al Atlante, mientras que el conjunto felino mantiene una larga lista de seis futbolistas en rehabilitación

De cara a la Jornada 10 del Apertura 2026, Monterrey y Tigres viven panoramas distintos en cuanto a la recuperación de sus jugadores lesionados. Mientras el conjunto albiazul contará nuevamente con dos elementos importantes para enfrentar al Atlante, el cuadro felino continúa trabajando en la rehabilitación de varios futbolistas que permanecen fuera de actividad.

Festejo del Atlante tras gol de Walter Portales ante Puebla | IMAGO7

Rayados recibió buenas noticias con la recuperación de Diego Rossi y Carlos Salcedo, quienes dejaron atrás sus respectivas lesiones y estarán disponibles para el compromiso frente al Atlante. El regreso de ambos representa una alternativa más para Matías Almeyda, quien busca que su equipo mantenga el paso en el torneo y sume una nueva victoria en la competencia.

Diego Rossi había presentado molestias que lo mantuvieron fuera de actividad, mientras que Carlos Salcedo se encontraba en recuperación de una lesión en el tobillo. Con su reincorporación, el técnico argentino tendrá mayores opciones para conformar su alineación y darle continuidad a su proyecto al frente del Monterrey.

Diego Rossi, jugador de Rayados, en lamento | MEXSPORT

Por su parte, Tigres todavía no recupera a sus jugadores lesionados y continúa con los trabajos de rehabilitación para que puedan regresar a las canchas. Entre los futbolistas que permanecen en proceso de recuperación se encuentran Rómulo Zwarg, Jesús Garza, Jesús Angulo, Marcelo Flores, Francisco Reyes y Osvaldo Rodríguez.

La situación representa un reto para el cuerpo técnico felino, pues las lesiones han limitado las alternativas disponibles en distintas zonas del campo. La prioridad es que cada jugador cumpla con su proceso de recuperación antes de recibir el alta médica y volver a competir.

Carlos Salcedo, central de Rayados | IMAGO7